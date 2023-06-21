稱獨遊馬爾代夫遭性侵　華女駁Ritz Carlton聲明　並致函總統求助

內地女生在Twitter發文稱，獨遊馬爾代夫時遭麗思卡爾頓度假酒店（The Ritz Carlton）管家性侵，事件引發多方關注。中國駐當地大使館表示高度重視案件，敦促馬方調查此案。

昨日（20日），涉事酒店發Twitter表示「與當事顧客保持定期溝通」，但當事女生反駁稱「他們沒有進行任何溝通或道歉。」今日（21日）該女生再發Twitter表示，已致信馬爾代夫總統及議長就事件尋求幫助。



6月18日，一名中國公民「XuYitong」在Twitter發文稱她於馬爾代夫麗思卡爾頓度假酒店（The Ritz Carlton）獨自旅遊期間，遭酒店一名叫Usham的工作人員性侵。並控訴當地警方不作為，涉事酒店欲銷毀證據。

20日，馬爾代夫麗思卡爾頓度假酒店官方Twitter帳號發文回覆該女生，表示「我們嚴肅對待此類指控，目前此事已交由謹防處理。客人及同事的安全和福祉對我們來說至關重要，我們將繼續與當局合作，並與客人保持定期溝通。」

隨後，「XuYitong」轉發並反駁酒店聲明，稱「自事件發生以來，酒店沒有任何溝通或道歉，而他們（麗思卡爾頓酒店）似乎正視圖掩蓋發生在他們酒店的性侵事件。」她還表示，希望所有酒店預訂平台可以暫時解除與麗思卡爾頓度假酒店的合作，直至酒店方處理此事，以確保其他顧客不會遇到和她類似的境遇。

針對事件，中國駐馬爾代夫大使館20日向《環球時報》表示，使館高度重視本案，第一時間向馬方警察總署、旅遊部和設施酒店提出交涉，敦促馬方依法認真調查此案，確保中國遊客的安全與合法權益。目前案件正在調查中。

今日，該女生在Twitter稱，已致函馬爾代夫總統易卜拉欣·穆罕默德·薩利赫及議長穆罕默德·納希德，並附上郵件截圖，就強姦事件尋求幫助。