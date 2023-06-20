獨遊馬爾代夫疑遭Ritz Carlton管家性侵　華女控訴警方酒店不作為

據印度媒體「Oplndia」及《馬爾代夫新聞》6月19日報道，一名中國公民於6月18日在Twitter發文稱，她於馬爾代夫麗思卡爾頓度假酒店（The Ritz Carlton）獨自旅遊期間，遭酒店一名叫Usham的工作人員性侵。

Twitter賬戶名為「Xuyitong」的受害者在推文中稱，酒店管理人員和馬爾代夫警方不作為，不僅對此事保密，且沒有對加害者採取強制措施來調查案件。

她在網絡發布了遭到襲擊的照片、Usham的照片，以及向馬爾代夫警方提交的訴訟副本等證據。



26歲的受害者是一名在澳洲求學的中國公民，她在Twitter上詳細描述了自己在馬爾代夫發生事件的經過。她表示，6月6日抵達當地後，計劃於10日返回中國，但臨時決定延長逗留時間，並入住馬爾代夫麗思卡爾頓度假酒店。

據她回憶，入住酒店不久後，作為度假村管家的Usham協助她入住、介紹酒店設施等。但因當日不小心將水潑到手機上，導致手機損壞，向酒店求助後，酒店安排Usham幫助她。

Usham到其房間後，將自己的手機遞給受害女生。受害女生將電話卡插入Usham的手機與父母通話。但Usham開始坐在床上與她交談，並問「你為什麼一個人來，你住在哪裡」等等問題。受害女生稱，對話剛開始很正常，但隨後便涉及私人問題，如「昨晚做了什麼」「是否睡在室外游泳池旁」等。

該女生稱，因為媽媽給她發了一條微信，所以Usham離開房間後又回來了。並再次和她聊天，期間口含著口香糖問「要不要吻他」。受害女生開始感到不舒服，並告訴他「不喜歡身體接觸」。但Usham稱，「不必感到羞恥，性是可以的」以脅迫她發生性關係。

受害女生拒絕時，卻被Usham強行將舌頭伸入嘴裡，並不顧女生反抗將她推到床上毆打，最終進行性侵。Usham在女生的電腦螢幕上射精，然後用浴室毛巾擦掉精液，並稱還會來的。

警方不作為未逮捕Usham 酒店污衊女生騙「免費住宿」

受害女生回應稱，事件發生後她立即告訴酒店經理，並督促工作人員報警。但工作人員卻假裝一切正常，且試圖掩蓋罪行。他們沒收了她的手提電腦和毛巾，由於毛巾上沾有精液，是重要的證據，女生告訴他們，應交給警方。

隨後警方到現場為受害女生錄下供詞，並採集她的口腔樣本，告訴她需要一周時間才能得到結果。警方告訴受害女生，應在結果出來前離開馬爾代夫，且他們當時沒有理由逮捕Usham。女生稱，警方試圖平息此事。

受害女生在Twitter發出自己全身瘀傷的照片，並感歎馬爾代夫警方除了無視證據外毫不作為。而酒店在之後也要求女生離開，不僅沒有道歉還污衊女生是為了騙得「免費住宿」。

據《馬爾代夫新聞》報道，事件發生在麗思卡爾頓度假酒店，當地以原始海灘和熱情好客聞名。此事件突顯了來馬爾代夫旅遊的安全問題。報道認為，當局面臨愈來愈大的壓力，急需解決安全問題，並維護馬爾代夫聲譽。

目前警方正在調查案件並表示，他們已對指控展開調查，確認收集了調查所需的必要樣本，但並未逮捕任何人。

中國駐馬爾代夫大使館介入 促嚴肅調查案件

據受害女生在小紅書平台發文稱，已收到中國駐馬爾代夫使館回信，已聯繫酒店及馬方旅遊部副部長和負責此案的警察，要求嚴肅處理此案，查明真相。上述三方亦表示，非常重視，將敦促警方認真調查。