iPhone充電遭電擊　女孩內臟受損恐截肢　蘋果官方拒賠引熱議

近日，內地一女孩在給iPhone充電時，不幸遭到「電擊」，導致內臟受損面臨截肢。但充電器銷售公司與蘋果公司兩方皆拒擔責任，引起網民討論。



據遼寧廣播電台報道，內地一女孩在「支付寶」App中的「愛享租」小程序購買了一部iPhone手機，並使用銷售方附送的充電器進行充電。然而，一邊充電一邊玩手機時卻遭到「電擊」，導致內臟受損面臨截肢。

對此，手機及贈品銷售方義務海燁電子有限公司工作人員表示，iPhone13本身就沒有贈送原裝充電器，而他們配給消費者的是「包郵附贈」產品。只能再賠償一個充電頭給消費者，其他賠償責任應由蘋果公司承擔。

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然而，蘋果官方客服回應稱，由於該女孩所使用的充電器並非原裝產品，因此不提供任何賠償。「如果由於第三方導致的問題，蘋果不會對此類損壞提供硬件服務或是賠償，需要找銷售方做進一步處理。」

事件引發網民對責任方的討論，部分網民認為蘋果公司不附贈原裝配適器是「將責任轉嫁給消費者」；但也有網民認為生產劣質充電器的公司應該負主要責任。

「蘋果不配原裝充電器本身就是一個不合理的事情」

「本來就是充電頭有問題咋又成蘋果的錯了？」

「應該是愛享租這個平台還有充電頭廠家賠償才對吧！」

「賣手機不給充電器，難道廠家不應該負責嗎？」

「原來蘋果不給充電器，是為了這啊」

「遇到事就推脫！一起告！」

