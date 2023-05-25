蘋果供應鏈名單異動　台廠｢5進5出｣、陸廠｢5進8出｣數目略降

蘋果發佈最新2022會計年度供應鏈名單，台灣廠商「5進5出」，其中奇鋐、景碩、英業達等三家老牌「蘋果概念股」未入列最令市場驚訝，組裝鏈包括廣達、緯創、仁寶、和碩與鴻海等廠商則續列蘋果供應鏈。中國廠商方面，則為「5進8出」，供應商數目略有下滑。



此次蘋果僅列入供應鏈組裝據點，相關維修服務據點皆從名單上移除，這次加入供應鏈的台灣廠商分別是聯詠、華邦電、瑞儀、致伸及白金科技，聯詠、華邦電、白金科技是首度進入蘋鏈，瑞儀與致伸則是重回蘋鏈；遭剔除蘋果最新主要供應鏈名單的台廠均不評論單一客戶訊息。

鴻海集團與台灣四大電子廠商續留蘋果供應鏈。圖為鴻海旗下富士康在大陸據點（資料圖片）

三家意外落馬的老牌蘋概股當中，整體營運規模最大的是組裝廠英業達。英業達原是AirPods代工廠，隨著蘋果把相關訂單逐步交給立訊與歌爾等內地廠商，英業達已逐步淡出原廠委託設計代工（ODM）業務與AirPods供應鏈，目前僅提供蘋果相關線材，用於無線充電盤等周邊配備。

在續列蘋鏈廠商部份，以驅動IC龍頭聯詠（3034）、記憶體晶片廠華邦首度入列最受關注，凸顯台廠在顯示器關鍵元件及記憶體相關能量受蘋果高度肯定。

此外，以和碩為例，與2021會計年度供應鏈名單名單相比，當時蘋果列舉的據點包括台灣、印尼、日本、澳洲、捷克、韓國、新加坡、美國、中國，而在2021會計年度供應鏈名單中，僅可見到組裝iPhone的印度、中國據點，其餘維修服務據點皆無列入。

蘋果今次列出廣達據點則在泰國曼谷、中國上海，相較於去年已將重慶移除，不過，法人表示，廣達主要組裝MacBook的據點確實是在上海與曼谷，重慶僅供應相關零組件；緯創據點則是在印度卡納塔卡省（Karnataka）與中國廣東，去年也被列入的美國德州、中國江蘇據點已經移除。

仁寶集團組裝蘋果產品的據點位於泰國佛丕府（Phetchaburi）、越南永福省（Vinh Phuc），以及中國重慶和江蘇，主要組裝iPad產品；鴻海的iPhone、iPad、MacBook製造據點涵蓋中國大陸6省，以及印度、美國、越南，先前曾列出的巴西此次並無納入名單。

中國廠商方面，則為「5進8出」，供應商數目略有下滑。這次新增供應商有湖南泰嘉新材料、國泰達鳴、舜宇光學、珠海冠宇及 Shenzhen Forceblack Technology，移出的廠商則為 CTM Holdings Limited、Consumer HK Holds II Limited、富馳高科技、凱成科技、深圳市富誠達科技、深藍材料、正和集團、天馬微電子。日廠這次「 4進3出」，韓廠名單沒有異動。