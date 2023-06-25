男子每日1斤楊梅連食20日　突渾身乏力送院病情危重　醫揭真相

夏季來臨，楊梅是不少人喜食的水果，更有生津止渴的功效，但好吃也不宜吃到過量。近日，台州有男子因連續20天猛吃楊梅導致渾身乏力而送院檢查，確診尿毒症期合併高鉀血症，病情危重。經過血液透析後，才逐漸好轉。



據內媒《台州晚報》報道，6月21日，來自台州的林先生（化名）在連續20天每天吃一斤多左右的楊梅以後，忽然渾身乏力，雙腿都無法抬起，隨後被緊急送院。

經醫生檢查診斷及化驗結果，林先生血鉀為7.24mmol/L，已經超過6.2mmol/L危急值，肌酐值708μmol/L，已達到尿毒症期，又合併高鉀血症，病情已到危重階段。經過血液透析等緊急治療，林先生病情逐漸好轉。

浙江台州男子每日食一斤楊梅，連食20天後突然渾身乏力，送醫後已達尿毒症期。（圖 / 極目新聞）

林先生表示，自己從楊梅當季開始，基本每天吃下一斤多，從6月初吃到現在，連續吃了20多天。同時，他既往有糖尿病史，腎功能不好。

台州醫院腎內科主任徐光標表示，林先生已是近期因過量吃楊梅第二例送院的病人。他表示，楊梅屬於含鉀量較高的水果，對腎功能不好的人群來說，腎臟無法排出過量的鉀，容易形成高鉀血症，「嚴重高鉀血症會引起心跳驟停，危及生命。」

那麼楊梅究竟該怎麼吃？醫生表示，如果腎功能正常的話，吃楊梅當然沒問題。但如果腎功能不好，為了安全起見，建議「淺嘗輒止」。

網民點睇：

嚇死我啊，我可吃的比他多，標題太嚇人了，重點不是楊梅呀



媽呀，每天一斤牙真好



自從看了楊梅裡的蟲蟲視頻，好幾年沒吃過楊梅了



自己都不把自己身體當回事啊這是

