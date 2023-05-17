上海男姓名有生僻字　連跑5間醫院仍難看病：掛號如開「盲盒」

早前，少數民族傈僳族的「𪀋」姓家族，因訊息系統中無法輸入和顯示這一生僻字，最終全部被改姓「鴨」，引起熱議，也令輿論關注到其他的生僻字情況。無獨有偶，來自上海的一名胡姓男子也飽受名字中的生僻字所困擾，事緣近日，他連跑5間醫院都碰壁，似乎看個病比登天還難，原因是各家醫院的電腦系統都顯現不出他名字中「俈」（guk1）這個字。



近日，胡男先後去了東方醫院、第八人民醫院、上海市口腔防治病醫院、徐匯區中心醫院、黃浦區瑞金二路街道社區衛生服務中心，但掛號如同開「盲盒」，最後都不能順利看病。例如，在同濟大學附屬東方醫院，他用實體醫保卡在自助服務機上進行掛號，但系統顯示參保人員信息為空，轉用電子醫保卡再次掛號也不行。隨後，他又來到人工窗口掛號，但仍然失敗，工作人員的電腦顯示「調用業務基礎子系統獲取人員信息失敗，該參保人的基本信息為空」。

東方醫院及上海第八人民醫院的工作人員都讓胡男打電話給醫保，自己解決問題。而到了瑞金二路街道社區衛生服務中心，總算可以用醫保卡掛號，但電腦上無法顯示全名，工作人員表示，由於少了一個字（生僻字），住院不能報銷。

胡男感到奇怪，因以往一些醫院列印的紙質醫保繳費憑證是可以顯示自己全名的，對此上海市口腔醫院工作人員表示，這是因為這些醫院電腦的字庫有胡男名字中的生僻字。最終，5間醫院中，有2間掛不了號，3間可以掛號，但全部都顯現不出胡男的「俈」字。

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這令胡男非常困擾，他無奈道，自己的醫保卡在不同醫院用起來都會遇到千奇百怪的情況，有些醫院可以用， 有些醫院卻不能用，導致他無法正常就醫，「我現在才三十幾歲，以後還有那麼多年怎麼辦？」他希望能有更加便捷統一的方式解決問題，而不是需要自己一對一找醫院尋求解決。

幸好，經上海市醫療保險事業管理中心調解，目前醫院的字庫已悉數更新，胡男可以在全市任何一家醫院使用醫保卡。上海市醫療保障局也表示，現時全市範圍內的生僻字系統改造工作正在進行當中，未來有望解決更多市民姓名的生僻字問題。

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