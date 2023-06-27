鍾南山與美女學生合影被突吻臉頰　自嘲｢難同老婆交代｣

正值內地畢業季，6月26日，廣州醫科大學畢業典禮在廣州番禺舉行。出席畢業禮的中國工程院院士鍾南山與學生合影時被紅唇女生親吻臉頰，引發熱議。面對熱情的學生，鍾南山調侃，體會到了同學們對老師、對母校的熱愛，但沒法向老婆交代。



在畢業典禮致辭中，鍾南山談到，前幾日自己身體不適，在病房裡給自己檢查的正是畢業於南山班的學生。看到自己教育出來的學生不僅能治病救人，還能為自己的導師醫治，他十分欣慰，「以前我教你，現在你醫我。」

他還提到與畢業生合影時，意外被親吻臉頰的小插曲。「後來在想要不要把它擦掉，擦掉太可惜了，不擦掉回去給老伴（老婆）問起，『你怎麼回事？』所以還是擦掉了。」

網傳影片中，鍾南山和畢業生們拍照時，被旁邊一位紅唇美女突然親吻臉頰。鍾南山誇讚女同學很漂亮，自己被親了一下覺得「很開心也很暖心」。他表示，感受到了廣州醫科大學同學們對老師、對母校的熱愛。

影片引發網民熱議，有網民覺得女生和老師都非常可愛；亦有網民覺得此舉不妥，讓鍾南山尷尬。

網民討論▼



「孫女輩的年齡，應該是真的很愛戴老師吧，但這舉動確實不是很妥。」

「喜歡和尊敬沒有錯，但不分場合，不分地點，不分方式，就有點那個了​」

「不太得體，還嚇的人家鍾老一頓高情商輸出。」

「假如一位男生出於崇敬，吻了女院士的臉，你能接受嗎？」

「這就像孫女親爺爺，敬愛+親愛。」

「院士已經很禮貌了雖然這個行為沒什麼大錯但是也不提倡​」

