浙江漢遭老婆罵「沒用」　一氣之下竟自宮還連剁4刀

浙江溫州市永嘉縣31歲男子阿嘉（化名）與妻子結婚多年，育有一女。然而近日，夫妻二人激烈吵架，期間妻子罵了一聲「沒用」，阿嘉一氣之下居然揮刀自宮，還連剁4刀，下體頓時血流如注，被送醫搶救。而見到醫生後，阿嘉還表示：「保住要多少錢，太貴就切了算了。」



事發於上月底的一個晨間，當時夫妻二人因瑣事吵了起來，越吵越兇，期間妻子罵了一聲「沒用」，讓阿嘉徹底喪失理智，隨手拿起一把水果刀往自己下身連切了幾刀，之後被送往市區某醫院。見到阿嘉的情況後，醫生認為傷勢嚴重，命根子恐保不住，只能整個切掉，隨後建議他去溫州醫科大學附屬第一醫院試試，看能不能保住。

當從救護車上下來時，阿嘉傷口的紗布被鮮血染紅，車上也殘留著一大攤血液。不過一到醫院，阿嘉就趕緊問醫生費用，「如果要10萬元（人民幣，下同），就切了算了」。而接診的泌尿外科醫生查看傷口後安撫他，稱只要及時手術，保住還是有很大希望的，也無需花這麼多錢。

雖然經過開導，阿嘉同意配合治療，但當醫生打開傷口後還是倒抽一口涼氣，「至少切了4刀」。據醫生介紹，阿嘉的刀傷主要在生殖器的頭部和冠狀溝處，且切得很深，陰莖的兩側海綿體已完全斷了，尿道的海綿體也接近斷裂，整個生殖器僅剩下尿道和腹側皮膚連著。由於海綿體是保證性功能的重要血管，若不及時止血、修復，阿嘉可能會因此失血性休克，並永久失去性功能。

幸好，主要的血管和神經並沒有被完全切斷，經過修復手術，阿嘉生殖器功能恢復良好，現已出院。