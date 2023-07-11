因《滕王閣序》而聞名　江南三大名樓滕王閣被投訴門票五花八門

「落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色。」位於江西南昌的滕王閣因初唐四傑之一王勃的《滕王閣序》而聞名，吸引大量遊人到訪。惟有網民投訴，滕王閣景區門票五花八門、價錢過高，目前當局已經介入調整。



據《澎湃新聞》報道，網民日前投訴稱，滕王閣門票有「無數種」，不僅分為日遊和夜遊，夜遊門票又包括多種類型，當中最便宜的暢園夜遊票為39.9元（人民幣，下同），惟想要登樓參觀還需另買100元的門票，「完全是沒有必要的損失」。

該網民又表示，「滕王閣表演封閉整個閣腳區域，遊客即使買了100元的夜遊登樓票，也只能從後門登樓；即使買了夜遊票，也只能等10點半表演結束，才能過去拍照，真的沒有必要。」

針對這一投訴，南昌市政府回應指，經核實，滕王閣景區因涉及景區遊覽、尋夢滕王閣演出和滕王閣遊輪多個項目，故票種較多。目前，已取消39.9元的夜場遊園票，並將100元夜登滕王閣票調整為80元，遊客入園後可登主閣、遊覽北園。

目前，滕王閣官方購票網站中，僅有售價50元的全價門票、售價25元的學生門票和本地市民門票。（滕王閣購票網站）

至於演出期間封閉閣腳區域，南昌市政府表示，因考慮到遊客的安全問題，演出期間主閣廣場舞台區域需做封閉處理，演出結束後方可遊覽。

《香港01》查詢發現，目前，滕王閣官方購票網站中，僅有售價50元的全價門票、售價25元的學生門票和本地市民門票。

公開資料顯示，滕王閣座落於南昌市西北、贛江東岸，與岳陽樓、黃鶴樓並稱為江南三大名樓。滕王閣始建於唐永徽四年，為當時任洪州都督的唐高祖李淵之子李元嬰所建，。據記載，李元嬰於永徽三年遷任蘇州刺史，調任洪州都督時建此閣以為別居。由於李元嬰封號為「滕王」，故名滕王閣。後來滕王閣屢毀屢建，今日之滕王閣為1989年重建。