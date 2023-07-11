國航航班遇嚴重顛簸　親歷者：空姐被拋至天花板　水瓶抱枕滿天飛

7月10日，從上海飛往北京的中國國際航空（國航）CA1524航班，在飛行途中遇上強烈氣流，飛機大幅度顛簸。

事後，多名旅客在社交平台上分享驚險一刻，「空姐直接飛起來把房頂板子都砸裂開了」、「飛機水瓶抱枕滿天飛」、「降落的那一刻，大家都在鼓掌」。



中國地質大學（北京）副教授邢立達是CA1524航班的旅客。他在微博發文稱，飛行前半段還比較平穩，在飛機降落前約30、40分鐘，大家都來來回回去洗手間，突然飛機下墜，旅客們都受嚇立即坐好，但在短時間內飛機再次猛烈下墜，正在幫助乘客歸位的空姐、乘客都被拋飛到天花板，將安全出口的告示砸碎，天花板亦被踢開。

邢立達表示，當時空姐和乘客均被拋飛到天花板，「她們自然也是緊張，但第一時間保護了上拋的乘客，抱着一起上去了……而後又對受傷乘客展開救護，專業且冷靜，誇誇」。

航空博主@FATIII分析，根據@飛常準的資料顯示，飛機高度沒有明顯異常的變化，但航程中遇上雷雨天氣。

他指出，飛機的結構可以承受很高的過載，前述程度的顛簸不會對飛機本身造成太大影響，不會影響飛行安全，但旅客乘坐飛機時一定要盡量繫好安全帶，以免遇到顛簸時受傷，「被拋到空中撞上天花板，掉下來再頂到座椅餐車什麼的，你的肉體結構就大概率會受損了」。

網民睇法：

別看飛機飛著平穩，其實只要坐著的時候就一定要係安全帶



嚇出心理陰影了吧？



第一次坐飛機就遇到強氣流，特別嚇人，之後我是能不坐飛機就不坐



嚇死人，我是能坐火車絕不坐飛機



在機長那可能還是個顛簸 小場面



給乘務組鼓掌



還好虛驚一場



坐高鐵吧···

