雲南2歲童口服疫苗後身亡　母親：疫苗未有冷藏　當局立案調查

雲南昆明一名2歲幼童口服霍亂疫苗後，翌日死亡。其母親事發後向當地有關部門反映，她稱幼童沒有基礎疾病，目前正等待屍檢報告結果。



雲南昆明一名2歲幼童口服霍亂疫苗後，翌日死亡。（九派新聞）

據《九派新聞》報道，雲南昆明一名2歲幼童，6月25日在當地的社區衛生服務站口服疫苗，幼童母親表示，醫師當時並未被告知是霍亂疫苗，只稱可治療肚瀉，亦未告知服用後的禁忌及不良反應，疫苗亦並非從冷藏櫃中取出，而是從收納箱中取出。

幼童母親續指，翌日凌晨幼童出現發熱，進行簡單處理後退熱。早8時左右幼童身體再出現不適，於是撥打急救電話，救護車到達後先在家中進行急救，但未及時拿出急救設備。幼童死亡後，急救中心初步診斷為不明原因的死亡。

目前，幼童母親已向當地衛健局反映情況，正在等待屍檢報告結果。當地衛健局周二（11日）回應，已對事件進行立案調查，由於屍檢報告未出，尚不能進行責任認定。而初步調查結果是在病曆書寫上存在一定瑕疵，或對醫院進行處罰。

根據WHO(世界衛生組織)表明，口服霍亂（rBS/WC）疫苗（國內商品名為「可唯適」）是唯一被證實可以有效預防細菌性腹瀉的疫苗。

除此之外，衛生部疾控局出版的《霍亂防治手冊》也指出了rBS/WC類疫苗是基於針對霍亂抗菌與抗毒素免疫的協同，因而除了可預防霍亂之外，對產毒性大腸桿菌（ETEC）引起的腹瀉也有較好的交叉保護作用。其中該疫苗對大腸桿菌和沙門氏等多種細菌的混合感染保護率達到82%。

另據介紹，可唯適建議在2歲或2歲以上的兒童、青少年和有接觸或傳播危險的成人中使用。