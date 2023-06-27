台灣新增17宗猴痘本地個案　專家擬擴大疫苗接種資格

6月27日，台灣疾管署公布新增17宗猴痘（Mpox）本地個案，另有24人被列為高風險接觸者。



疾管署介紹，新增個案分別為北部11宗、中部4宗、南部2宗，年齡介乎20多歲至40多歲，患者因陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱等症狀，經醫生評估後採檢通報，發病日介乎6月8日至6月24日，分別於6月20日至6月26日確診。

去年6月23日，台灣將猴痘列為第二類法定傳染病。截至今年6月26日，累計確診198宗病例，包括185宗本地個案及13宗境外輸入個案，其中140人已康復，5人仍住院治療、53人於居家自主健康管理中。

疾管署發現，確診個案中約9成無接種疫苗，且接種疫苗後，身體需約14天才能產生抗體。經統計，截至6月26日，共有58346人接種猴痘疫苗。

目前，猴痘公費接種對象為「近6個月內曾有高風險性行為」，例如性病患者、多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）將開會討論擴大猴痘疫苗接種對象。疾管署發言人羅一鈞表示，將討論擴大猴痘疫苗公費接種對象到12個月曾有高風險性行為者，以及性接觸對象有高風險性行為者。若通過，最快可在7月初實施。