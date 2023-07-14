「哪裏人？哈哈」　四川一村名叫「哈哈」引熱議　居民自介鬧笑話

四川涼山州冕寧縣一條名為「哈哈」的村近日引起網民討論，雖然村民們在自我介紹時，甚至因家鄉名字鬧了不少笑話，但在他們眼中，村名卻沒有起錯，村幹部直言「這裏的人都很快樂」，網民則感嘆「看名字就覺得村裏人過得幸福」。



據報道，哈哈村位於冕寧縣西部，距離縣城十多公里，但只要到若水鎮境內一問，很多人知道「哈哈」這個地名。據村民介紹，當地以往叫做哈哈鄉，後來撤鄉併鎮，哈哈鄉併到了若水鎮。公開資訊顯示，哈哈鄉於1953年設立，1958年改為哈哈公社，至1983年再改爲哈哈鄉。2019年，冕寧縣部分鄉鎮行政區劃調整，哈哈鄉的五個村，分別被劃入若水鎮和高陽街道。

不過儘管如此，哈哈村名仍保留下來，且村內冠名「哈哈」字樣的地方還有許多，例如哈哈小學、哈哈商店、哈哈河壩等。由於名字特別，村民們在自我介紹時曾鬧了不少笑話，一名來自哈哈村的網民就表示，自己剛進大學時，曾被同學問及是哪裏人，他說是四川涼山的，同學又問涼山哪的，他遂直接回答是哈哈，「同學還以為我在敷衍跟著笑了笑，我連忙解釋還給他們看地圖，這才化解尷尬氣氛」。

那麼名字的起源又為何？據村民透露，「哈哈」這一地名至少有上百年歷史，由於哈哈河穿村而過，哈哈村或因而得名，但是原因已無法準確追溯。他又指，附近幾條村的名字都帶有「哈」、「樂」等字，「我們常說，這裏的人都很快樂」。

網民點睇：

好名字

你今天哈哈了沒？

哈哈哈，他們一定很快樂

你在哪裡，我在哈哈哈

你在哪兒，哈哈，笑錘子，問你在哪兒，哈哈

到底是誰住哈哈鄉哈哈村上的是哈哈小學整天樂哈哈



事實上，現今中國還有不少有趣地名多次受到關注，如廣東佛山宇宙村、四川華鎣高興鎮，還有多個以「天堂」命名的鄉鎮，如廣東新興縣天堂鎮、安徽岳西縣天堂鎮等，網民對此笑言「跟別人介紹時說我來自天堂」。

而在四川省達州市大竹縣則有個「媽媽鎮」，據記載，清朝初年，一位姓氏不詳但仁厚善良老婦人對窮苦人家尤其體貼入微，經常解人急難，救人疾苦，在鄉民中享有盛譽，被尊稱為「媽媽」。後來，人們以她所修的客棧為基點建房，逐漸形成街道，名叫「媽媽場」，名字幾經改變，於2001年建制為媽媽鎮。