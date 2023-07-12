農村單身漢花4千元僱「一日新娘」　辦齊儀式只為死後入葬祖墳

內地少數地方至今依舊保有「單身漢不能入祖墳」的傳統習俗。



為了解決此一難題，某些農村興起「一日婚」，花個數千元人民幣僱請「職業新娘」，舉辦一場簡單婚禮，之後到男方父母墳上祭拜告知祖先，不用登記領證免過夜。

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綜合內媒報道，7月7日，河北廊坊某地舉行了一場特殊的婚禮儀式。新郎是單身漢，新娘是「職業新娘」，因按當地習俗，單身漢死後無法入葬祖墳，這種特殊的婚禮儀式因此出現。

結婚當天流程與一般無異，將對方從家中接過來，然後拜堂成親，現場也會有很多村民和親友前來祝賀，之後「新人」共赴墓地，向已故的父母跪拜，點香、燒紙、磕頭，並由司儀宣告「您們的孩子結婚了，這是新娘，我們將會一家團聚。請您們放心，我們會永遠珍惜和維護這份家庭的幸福」。

據悉男方僱傭職業新娘費用，約在4000元人民幣左右，其中媒婆收傭1000元人民幣，媒婆透露在這一行業中，婚前和婚後都不會透露新娘的具體資訊，而且盡量避免讓雙方見面，「畢竟不是為了跟她過日子，只是為了舉行婚禮」。

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相關新聞引發網友群嘲，有人直說「先人都看著。你能騙得了誰？」、「真的是糊弄鬼呢」。

也有人調侃「都光棍了還合計著祖墳這事，關鍵是怎麼把錢花光」、「入墳是假，其實是想體驗一下結婚的感覺吧」。

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