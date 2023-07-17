低於市價銷售「大牌正品」　冒牌機場海關內部人員被刑拘

北京海淀警方日前拘捕一名兜售假冒化妝品的疑犯，他涉嫌謊稱是機場海關、物流或化妝品公司內部人員，在北京商場向多名顧客售賣低於市場價銷售「國外代購」或「內部渠道所得」的大牌正品低價直銷化妝品。



今年4月初，北京市民張女士報案稱，她在某商場購物時，有陌生人突然上前推銷低價化妝品。對方稱，其貨物均為國外代購或內部渠道所得的「正品」，數量不多，價格實惠，可以放心使用。

張女士起初並未輕信，但對方自稱具有機場海關內部人員的身份，還出示當時購買的「憑證」，她才打消疑慮，並花費近3000元向對方購買化妝品。然而，她到家拆開包裝後通過官網查詢，發現並無此產品信息，才意識到自己被騙，隨即報警。

警方調查發現，相同時段先後有3名事主以同樣方式被騙，地點均在該商場及周邊停車場，並鎖定疑犯羅某某。經過大量摸排和走訪後，警方最終在外區某地拘捕羅某某。

經審查，羅某某對向他人兜售假冒偽劣化妝品的犯罪事實供認不諱。警方已核實案件3宗，涉案金額5000餘元。羅某某因涉嫌詐騙罪被海淀警方依法刑事拘留，案件正在進一步審查。

根據《海關涉案財物管理辦法（試行）》規定，海關罰沒財物主要包括走私、違規貨物、物品；違法犯罪所得及其孳息；走私、違規運輸工具以及其他用於實施違法犯罪行為的工具；用於變價抵繳以履行海關行政處罰決定的在扣貨物、物品、運輸工具等。

海關罰沒物品會以公開拍賣、定向變賣、銷毀等方式，或移交主管部門處理。海關拍賣公告可通過海關總署網站的「信息公開欄」或報紙等新聞媒介查閱。近兩年來，海關亦多次在淘寶和京東的拍賣平台上組織公開拍賣活動。

海關總署提醒，罰沒物品不可能通過「內部關係」私下售賣。海關內部紀律規定，海關工作人員及其家屬不得購買罰沒物品。網上所謂的海關罰沒貨物的「低價銷售」、「內部渠道」都是子虛烏有，消費者須多加提防，避免誤中圈套。