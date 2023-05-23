AI換臉擬聲冒充好友詐騙　科技商10分鐘被騙走430萬人民幣

隨著AI科技升級，詐騙手段亦不斷變化出新。近日，有某科技公司商人在10分鐘內被呃走430萬人民幣，騙子利用的正是智能AI換臉和擬聲技術。



據悉，當事人郭先生為福州市某科技公司法人代表。4月20日中午，郭先生的好友突然通過微信視訊聯絡他，指朋友在外地競標，需要430萬保證金，且需要公對公賬戶過賬，想藉郭先生公司的帳戶走賬。基於對好友的信任，加上已經視訊通話核實身份，郭先生沒有核實錢款是否到賬，便分兩筆將430萬轉到了好友朋友的銀行卡上。

錢款轉賬後，郭先生給好友微信發了一條消息，稱事情已經辦妥，但好友竟回復一個問號。郭先生撥打好友電話，對方說沒有這回事，他才意識到被騙，隨後報警。

福州市某科技公司法人代表郭先生因AI詐騙，10分鐘內被騙走430萬人民幣。（圖 / 中國經營報）

接報後，警方查明，騙子通過智能AI換臉和擬聲技術，假裝成好友，對郭先生實施了詐騙。值得注意的是，騙子是直接用好友微信發起視訊聊天，警方認為，騙子極可能通過技術手段盜用了郭先生好友的微信。

目前，福州、包頭兩地警銀迅速啟動止付機制，已成功攔截336.84萬元，但仍有93.16萬元被轉移，目前正在全力追繳。

AI發展使詐騙技術不斷變化出新。（資料圖片）

此前，AI詐騙亦有相關案例。據《華西都市報》報道，2022年2月，受害者陳先生指被AI換臉合成的「好友」敲詐勒索，詐騙近5萬元。

2020年，上海某公司高管因詐騙方使用AI換臉與人工生成的語音技術製作公司領導的面孔，並要該高管轉賬，致使該高管被詐騙150萬元。

據悉，AI詐騙常用手法有聲音合成、AI換臉、轉發語音、AI程序篩選受害人等。騙子通過騷擾電話錄音等來提取聲音，獲取素材後進行聲音合成，從而偽造聲音。同時，通過AI技術換臉，根據所要實施的騙術，使用AI篩選目標人群。再在視訊通話中利用AI換臉，騙取受害者信任，精準實施詐騙。

警方提示，針對花樣翻新的智能AI詐騙，公眾要提高防範意識，不輕易提供人臉、指紋等個人生物信息給他人，不過度公開或分享動圖、影片等；網絡轉賬前要通過電話等多種溝通渠道核驗對方身份，一旦發現風險，及時報警求助。