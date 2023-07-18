成都天空驚現「兩個太陽」？網民笑喊后羿上班　專家咁講

受「三伏天」影響，四川成都連日來皎陽似火，高溫橙色預警信號再起。周二（18日），有網民更拍攝到「兩個太陽」，讓網民紛紛「招喚」后羿。



拍攝者陳先生透露，「兩個太陽」攝於上午7時10分左右的成都地鐵2號線金周路站附近，當時他覺得天空特別漂亮，就隨手拍下。從照片可見，兩個一大一小的太陽同時在天空中出現，這令首次見到此情此景的陳先生覺得有些驚喜。不過他也表示，由於太過刺眼，因此用肉眼看的時候其實看不清，而40分鐘後當他再拍，就沒看到兩個太陽了。

對於同時出現兩個太陽，網民議論紛紛，部分人猜測是「幻日」。對此，四川省天文科普學會副會長曾陽及研究罕見天象奇觀的科普專家計雲皆否定。曾陽表示，從影片來看，事發時天空沒什麼高雲，也就沒有大量冰晶存在，不符合幻日的條件；事件其實是玻璃等物品造成的炫光，應是手機鏡頭前玻璃或鏡頭內多組鏡片的平板像差所致。

網民點睇：

這就是傳說中的雙休日啊？

太陽都找到另一半了，你呢

讓我想到了三體的世界！

小學生：種太陽，中學生：幻日，大學生：三體！

快喊后羿出來上班了

當初后羿是不是沒射乾淨

