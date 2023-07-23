湛江男嬰遭親父連摑掐頸　地方政府通報惹眾怒網民求國家介入調查

廣東湛江日前發生一宗虐兒案，一名僅3個月大的男嬰被親生父親連摑幾十巴及掐頸，致臉部紅腫、哭聲沙啞。官方通報稱，涉事男子已被捕，男嬰暫無大礙，但事件仍然引起網民眾怒。



影片顯示，該名父親入屋後徑直走向床邊，他一腳踏上床，原本正在熟睡的男嬰驚醒，他便開始掌摑兒子並用當地方言說出：「別吵，誰讓你睡，起來曬太陽。」 該名父親不斷扇打男嬰至少40次，後者被折磨得痛苦哭泣，臉部亦紅腫起來。

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另一段影片則顯示，該名男嬰臉部紅腫、哭聲沙啞，他被父親掌摑幾下後再用手掐頸部。網傳消息稱，男嬰曾多次遭父親虐待，除了連續掌摑，更曾被吊起暴打，之後疑因腦出血送院搶救。

7月19日，廉江市官方微信公眾號「廉江發布」通報稱，經初步核實，廉江市良垌鎮鄧某與同居女友陳某發生矛盾並爭吵，陳某離家出走。鄧某因獨自照顧小孩而對陳某不滿，並於7月4日反覆掌摑兒子，同時拍片發給陳某，試圖逼迫對方回家。

經送院檢查，被打男嬰身體情況正常，平安無恙，現已妥善安排照顧看護。目前，鄧某已被公安機關採取強制措施，案件正在依法辦理中。

不過，網民均對鄧某的惡行表示極度憤怒和不滿，甚至質疑公檢法處理能力。有人認為，男嬰毫無反抗能力，鄧某的行為已涉嫌故意殺人，且官方發布的後續處理不清晰，不詳細。

有網民指出，嬰兒劇烈哭鬧會導致腹內壓力增高，腸脹導致臍疝、會腦損傷、會聲帶受損，「一個3個月的孩子，被扇幾十個耳光、被掐脖子，遭受多次虐待，廉江官方通報說沒事」。

同時，網民又指出片中男嬰嘴唇發白，鼻樑橫貫青筋，眼周發青、臉色憔悴、神情緊張，眼神明顯發灰，臉部腫脹，「是否存在眼睛問題和腦部問題？我要求出具三甲醫院以上的檢測結果報告」。

不少人關注鄧某是否構成刑事犯罪，更關心男嬰的後續情況及生活，希望國家政府機關能夠合理處理，若家人無撫養能力，是否考慮交由社會福利機構照顧或公開領養撫養。另有當地網民計劃近日去探望男嬰，了解最新情況，並聯繫派出所、婦聯、內地傳媒等跟進。