河北漢找前女友卻遭3警毆致牙也甩掉　被警告：再找她，打得更狠

河北武安市的武先生近日向內媒反映，自己3月時被西土山派出所民警毆打致傷，甚至被打暈，牙齒也被打掉。然而，當他向當地公安、信訪、紀委等部門投訴，卻至今無人管他。周三（26日），武安市委宣傳部表示，相關部門正就事件核實調查當中。



據武先生介紹，單身的他去年在網上看到一名郭姓女子找對象，於是和對方聯繫，隨後通過網絡相識、相戀。當得知女方就是鄰村的郭慧（化名）後不久，他就與對方同居。武先生指，一年來，他為女方花了好幾萬元，但就談婚論嫁的事，對方總是避而不談。多次追問後，郭慧更提出分手，並拉黑他。

經過多方打聽，武先生得知，原來郭慧早已結婚。今年3月17日，他來到郭慧所在的村子並遇上對方，後者要求他刪掉兩人曾經的聊天記錄，雙方繼而爭執。其後，郭慧報警，西土山派出所的3名警察來到現場。

武先生表示，幾名警員到場後，直接就拉他上警車，帶到村外人跡罕至的地方痛毆。他憶述，自己被拳打腳踢，倒地後就暈了，記憶中還有人掌摑他，自己不但臉被劃破，還被打掉一顆牙。而且，事後警察還威脅他以後不許再來找郭慧，否則打得更狠。

據武先生的姐姐表示，弟弟確實與郭慧網戀，後來郭慧還經常來家中居住，但最後因郭慧已婚，兩人分開。他不知道弟弟因為什麼原因被警察毆打，並透露弟弟現在情緒很不穩定，還出現精神恍惚、半夜驚醒等狀況。

另一方面，從她提供的一段民警的電話錄音顯示，打人情況確實存在。然而，武先生事後多次向武安市公安局、武安市紀委和武安市信訪局等部門進行投訴，但他們都相互推諉，沒有下文。

至周三，武安市委宣傳部新聞科工作人員表示，相關部門正在核實情況。