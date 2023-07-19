廣西一景區竹筏工用船槳毆打遊客　同行女童嚇哭　涉案3人被刑拘

廣西陽朔遇龍河景區有竹筏工與遊客發生口角，繼而動武，一名女遊客被推落河。陽朔縣委宣傳部工作人員稱，被打遊客已送院，警方介入調查。

7月19日，陽朔縣文化廣電體育和旅遊局通報稱，涉事3名竹筏工因毆打他人，被處以行政拘留15日並罰款。



網傳影片顯示，在竹筏漂流岸邊，三名竹筏工與兩名遊客發生口角，有竹筏工用船槳和棍擊打男遊客的後背和頸部，將他壓倒在地後再出拳打男遊客的頭部。

有工作人員在旁勸阻，奪走船槳和棍；一名疑似同行的女童被嚇哭。穿紅衣的女遊客上前阻止竹筏工打男遊客，兩人互相推搡，期間她被推開站不穩跌落河，在岸邊漂流的遊客立即將落水女子拉上竹筏。

景區竹筏工與遊客發生口角繼而動武，點擊圖片逐格睇：

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有目擊者稱，與竹筏工發生衝突的是一位父親和兩個女兒。當時竹筏準備靠岸，幼女在岸邊用水槍朝竹筏上的姐姐噴水，竹筏工見狀用棍敲擊岸邊制止。另一名竹筏工要求男遊客和女童給竹筏讓位，男遊客則稱「我來你們這玩，你應該是請我讓開」。雙方發生口角，逐漸演變為肢體衝突。

遇龍河景區的工作人員表示，暫未知三名打人者是導遊抑或景區的竹筏工，但她介紹，遊客乘筏漂流途中不能戲水。「遇龍河的水域複雜，河水比較深，為保障安全，嚴禁遊客在竹筏上玩水。因為小竹筏要衝壩過壩，在竹筏漂流岸邊也不可以玩水槍」。目前，遇龍河的漂流項目未受影響，處於正常開放狀態。

7月19日，陽朔縣文化廣電體育和旅遊局通報稱，事發於7月18日下午3時20分許，陽朔縣遇龍河景區遇龍橋碼頭發生一宗竹筏工與遊客衝突事件。

經查，事件起因是遊客嬉水影響竹筏靠岸引起口角，進而引發肢體衝突，遊客送院檢查，經初步診斷身體無大礙。

目前，涉事3名竹筏工因毆打他人已被公安機關處以行政拘留十五日並處罰款。涉事的遇龍河公司主要領導和分管領導停職處理，按相關制度規定對碼頭管理人員進行處理。該局已向相關遊客通報調查處理情況並致歉。