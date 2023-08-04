刀郎〈羅剎海市〉爆紅　歌詞被指諷刺社會　80億點閱破世界紀錄？

7月19日，內地52歲歌手刀郎推出新歌曲〈羅剎海市〉，兩周後被指全球網路播放量已超過80億次，創下新的世界紀錄。不過吉尼斯世界紀錄（健力士世界紀錄，又稱金氏世界紀錄）在官方微博帳號闢謠稱，稱沒收到〈羅剎海市〉申請，沒破吉尼斯紀錄。



據內地自媒體消息稱，〈羅剎海市〉點閱破80億次，打破《Despacito》67億播放記錄。吉尼斯世界紀錄回應稱，《Despacito》曾在2020年打破「YouTube上觀看最多的MV紀錄」（67億播放，），但該數據在2021年被《Baby Shark》83億次播放打破。目前未收到〈羅剎海市〉申請。

《香港01》記者觀察，YOUTUBE上並未有官方發布的〈羅剎海市〉，而與歌曲相關的影片最多只有120多萬次播放，離破吉尼斯世界紀錄仍有一段距離。因此80億次可能是統計內地包括微博、抖音、快手等多平台的數據加總而成，但具體如何計算尚未有官方說法。

這首援引清代小說家浦松齡同名小說的歌曲，其諷刺對象也掀起軒然大波，有人稱他影射曾結怨的歌手那英、汪峰等，也有人指他諷刺當今流行文化怪象。

52 歲的中國歌手「刀郎」，2004年憑藉〈2002年的第一場雪〉走紅大江南北，2012年之後逐漸沉寂。今年（2023年）推出的新曲《羅剎海市》再度爆紅，歌曲援引清代小說家借鑒蒲松齡《聊齋志異》中的文言短篇小說〈羅剎海市〉，小說描述一個以醜為美的「羅刹國」，顛倒黑白是非。

歌詞意有所指 諷刺的是那英還是中國社會?

例如歌詞中的「到底那馬戶是驢，還是驢是又鳥雞，那驢是雞那個雞是驢……那馬戶又鳥（雞），是我們人類根本的問題」「勾欄從來扮高雅」、「自古公公好威名」等，有人認為是對現實的猛烈抨擊，亦有人認為歌曲是幫中國人宣洩對權貴的不滿。

亦有不少分析認為這是刀郎的「復仇」，諷罵十幾年前打擊他，稱他的歌曲「難登大雅之堂」的一些歌手，包括那英、汪峰、楊坤和高曉松等人。面對網民的各種解讀和想像，刀郎方面表示，不打算對歌詞進行回應，反而更加激發內地網民和自媒體的解讀慾望。

《聯合早報》分析，有人認為刀郎是在嘲諷美國或台灣。比如，歌詞第一句「羅刹國（中國曾將俄羅斯稱為羅刹國）向東兩萬六千里」，被人解讀為俄羅斯最西邊界往東1萬3000公里就是美國；「過七沖越焦海三寸的黃泥地」，指美國控制海峽和海洋，維護它的海權利益；「只為那有一條一丘河」，指美英等「五眼聯盟」一丘之貉；「當家的叉杆兒喚作馬戶」，應對美國總統拜登所在的民主黨黨徽是驢等等。

亦有台灣部分媒體稱刀郎的諷刺也適用於台灣，因為台灣社會和中國ㄧ樣，美醜不分，是非顛倒。

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唯一可以肯定的是，該歌曲確實在中國爆紅，傳唱度非常廣，並延伸出河南豫劇版、山東梆子版、京劇版、古琴版、琵琶版、嗩吶版等。有評論稱，不同於〈2002年的第一場雪〉豪邁粗獷的曲風、〈羅剎海市〉從傳統文化中汲取精華，加上隱喻，更有吸引力。

值得關注的是，刀郎沒有因為這首歌涉及政治敏感而被封殺。7月20日，新疆自治區黨委理論學習中心組舉行專題學習會，由政治局委員、新疆黨委書記馬興瑞主持。新疆新聞聯播畫面顯示，第二排有位身穿黑色T恤的光頭中年漢，座位牌寫著「羅林」，正是原名羅林的刀郎。