飯中鼠頭被當局堅稱鴨脖　調查結果證｢指鼠為鴨｣決定嚴懲涉事人

江西工業職業技術學院日前有學生在餐食中吃出老鼠頭，食堂工作人員卻「指鼠為鴨」堅稱是鴨脖，南昌市高新區市監局等有關部門亦表示，「經送檢核實，異物確為鴨脖。」

針對該事件，江西成立由省教育廳、省公安廳、省國資委、省市場監督管理局組成的聯合調查組，並於周六（17日）公布調查結果指，判定異物為老鼠類囓齒動物的頭部，並吊銷涉事食堂食品經營許可證，對涉事企業和法定代表人頂格處罰。



新華社報道，聯合調查組經勘察現場，調看閉路電視發現，6月1日，學生在江西工業職業技術學院食堂吃出疑似老鼠頭異物，被涉事食堂工作人員事發當日丟棄。通過查看食堂廚房影片，查閱採購清單，詢問涉事食堂負責人、廚房相關當事人、當事學生和現場圍觀學生等，判定異物不是鴨脖。

根據內地權威動物專家對提取的當事學生所拍現場照片和影片進行專業辨識，判定異物為老鼠類囓齒動物的頭部。南昌高新區市場監督管理局昌東分局、江西工業職業技術學院未認真調查取證，發布「異物為鴨脖」結論是錯誤的。

經認定，江西工業職業技術學院對此次事件負主體責任，涉事企業負直接責任，市場監督管理部門負監管責任。

目前，依據《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例，南昌市市場監督管理局已吊銷涉事食堂食品經營許可證，對涉事企業和法定代表人頂格處罰。下一步，將依法依規嚴肅處理江西工業職業技術學院、南昌高新區市場監督管理局昌東分局等相關責任單位、涉事企業和責任人，並在全省開展食品安全專項整治，抓好源頭治理，切實保障人民群眾食品安全。

網民點睇：

「可以的，沒讓他們糊弄過去。」

「學生沒事吧沒被報復吧。」

「那出來說是鴨脖的政府官員，必須頂格處理吧。」

「當時就丟掉了，後面還在那大言不慚說經過檢驗是鴨脖。」

「鼠頭鴨脖不過是小小的偶然事件，但是揭露了完整的主管部門因為賄賂、面子或其他等原因隱瞞、操弄、誇大工作內容的慣常手段。」

