上海收費員拒現金還當場撕5角紙幣稱「沒有為什麼」　網民斥違法

周五（4日），上海有網民爆料稱其在浦東新區人民醫院停車場繳納停車費時，被收費員拒收5角人民幣紙幣，不止如此，收費員還當場把紙幣撕毀，並稱「我們不收，沒有為什麼」。事件曝光後，網民紛紛表示氣憤，並稱這樣是違法的。



近年來，隨著電子支付的普及，內地交易早已罕有用到現金，但拒收人民幣其實是一種違法行為。然而，影片顯示，涉事男子因收費員拒收現金而與對方爭執不下，收費員之後當場撕毀5角紙幣，並代付了這部分停車費。就其原因，收費員稱：「我們不收，沒有為什麼。」

事件引起爭議，不少網民看完影片後表示氣憤，「詆毀國家法定貨幣」、「人民幣都敢撕了！抓」、「法盲，同時違法成本低，就是如此」、「如果拒收可以理解的話，那麼撕毀就過分了。無知不可怕，可以學習來彌補，可怕的是她的傲慢！」最終，涉事收費站就此事進行了道歉，其他工作人員也收下了5角紙幣。

根據中國人民銀行公告〔2018〕第6號中，中國人民銀行決定自2018年5月1日起停止第四套人民幣100元、50元、10元、5元、 2元、1元、2角紙幣和1角硬幣在市場上流通。但禁止流通的貨幣並不包括5角紙幣和1角紙幣。而根據《中華人民共和國人民幣管理條例》第三條，中華人民共和國的法定貨幣是人民幣，以人民幣支付中華人民共和國境內的一切公共和私人的債務，任何單位和個人不得拒收。因此，拒收人民幣是一種違法行為。

然而，內地仍不時出現拒收現金的情況，尤其是小額人民幣。今年6月，福州一收費站也同樣發生拒收5角紙幣的情況，當時收費員卻宣稱「銀行已經不收這個錢了」。