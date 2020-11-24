國辦：須保留老人熟悉的傳統服務方式　任何單位個人不得拒收現金

為確保在各類日常生活場景中保留老年人熟悉的傳統服務方式，國務院辦公廳周二（24日）印發《關於切實解決老年人運用智能技術困難的實施方案》的通知，要求各地區、部門聚焦涉及老年人的高頻事項和服務場景，堅持傳統服務方式與智能化服務創新並行，切實解決老年人在運用智能技術方面遇到的突出困難等。

該方案要求讓廣大老年人更好地適應並融入智慧社會，今年底前集中力量推動各項傳統服務兜底保障到位，明年底前推動老年人享受智能化服務更加普遍，傳統服務方式更加完善。到2022年底前，基本建立解決老年人面臨的「數字鴻溝」問題的長效機制。

重點任務包括做好突發事件應急響應狀態下對老年人的服務保障，完善「健康碼」管理，通過技術手段將疫情防控相關信息自動整合到健康碼，簡化操作以適合老年人使用，並繼續推行健康碼全國互通互認，便利老年人跨省通行；便利老年人日常交通出行，保持巡遊出租車揚召服務，引導網約車平台公司優化約車軟件增設「一鍵叫車」功能，鼓勵提供電召服務，對老年人訂單優先派車，鐵路、公路、水運、民航客運等公共交通保留使用現金、紙質票據、憑證、證件等乘車方式，同時進一步優化鐵路、公路、水運、民航客運場站及軌道交通站點等窗口服務，方便老年人現場購票、打印票證等。

當局要求便利老年人日常消費，保留傳統金融服務方式，任何單位和個人不得拒收現金。（網上圖片）

任務還包括便利老年人日常就醫，醫療機構、相關企業要完善電話、網絡、現場等多種預約掛號方式，暢通家人、親友、家庭簽約醫生等代老年人預約掛號的渠道，並簡化網上辦理就醫服務流程，為老年人提供語音引導、人工諮詢等服務，促進線上線下服務結合；便利老年人日常消費，保留傳統金融服務方式，任何單位和個人不得以格式條款、通知、聲明、告示等方式拒收現金；提升網絡消費便利化水平，推動金融機構、非銀行支付機構、網絡購物平台等優化用戶註冊、銀行卡綁定和支付流程，打造大字版、語音版、民族語言版、簡潔版等適老手機銀行APP。

方案進一步要求便利老年人文體活動，需要提前預約的公園、體育健身場館、旅遊景區等場所應保留人工窗口和電話專線，為老年人保留一定數量的線下免預約進入或購票名額；便利老年人辦事服務，醫療、社保、民政、金融、電信、郵政、信訪、出入境、生活繳費等高頻服務事項，應保留線下辦理渠道。

最後是便利老年人使用智能化產品和服務應用，推動手機等智能終端產品適老化改造，使其具備大屏幕、大字體、大音量、大電池容量、操作簡單等更多方便老年人使用的特點，並重點推動與老年人日常生活密切相關的政務服務、社區服務、新聞媒體、社交通訊、生活購物、金融服務等互聯網網站、移動互聯網應用適老化改造，同時加強偏遠地區養老服務機構、老年活動中心等寬帶網絡覆蓋。另會針對老年人在日常生活中的應用困難，組織行業培訓機構和專家開展專題培訓，提高老年人對智能化應用的操作能力等。

（中國政府網）