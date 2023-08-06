造價1.8億通車半年　跨省黃河大橋護欄倒塌惹議　官方：被風吹斷

8月4日，一條影片顯示，今年1月20日才正式通車的307國道吳堡黃河大橋的護橋欄桿被風吹斷，長達數百米的護欄斷裂、摔碎在大橋邊緣。

影片引發關注，有網民質疑大橋為「豆腐渣工程」。對此，大橋所在的陝西吳堡縣官方表示，欄桿被風吹倒，目前已成立調查組。



據目擊者描述，昨日（5日），發生倒塌的橋已封閉，現場仍然能看到倒塌的欄桿無人處理。「我發現其他護欄底座都裂開了，還有人行道也裂開了。」

昨日下午1時，吳堡縣宣傳部負責工作人員證實事件，表示「確實存在護欄倒塌事情，昨天下午發生了雷暴天氣，欄桿被風吹斷，我們已經成立調查組，對這個事情正在調查。」當地交通運輸局局長賈建永亦表示，調查組正在調查護欄倒塌原因。

吳堡縣氣象台曾於8月4日發布雷雨大風黃色預警信號，稱未來6小時內宋家川街道、寇家塬鎮等部分地區可能受雷雨大風影響，陣風可達7級或以上並伴有雷電。

投資約1.8億元 開通僅半年

據陝西日報此前報道，307國道吳堡黃河大橋及引線工程項目路線全長7.7公里。全線於2019年11月30日完工，2022年8月9日交工驗收。

其中，吳堡黃河大橋大橋全長566米，橋面淨寬16米，為吳堡縣境內橫跨陝西、山西兩省的第5座黃河大橋。起於吳堡縣宋家川街道石沙墕村，向南接新建黃河大橋跨黃河至終點山西省柳林縣前東山村，與山西沿黃公路相接，項目投資為1.77億元人民幣。

吳堡黃河大橋

吳堡黃河大橋由陝西路橋集團第一工程有限公司承建，2017年1月開工建設，2018年11月完工。雖然吳堡縣政府曾向當地居民透露，2018年12月1日起，該大橋就已具備條件可以開通；不過，山西部分路段仍存在安全隱患，不可通行。直至今年1月19日吳堡縣政府才發布通車公告，顯示通車時間為2023年1月20日上午9時。

開通僅半年，大橋護欄就「弱不禁風」被吹倒，有網民懷疑該大橋施工為「豆腐渣工程」；也有網民觀看網傳影片後稱，碎裂的護欄並沒有與橋體用鋼筋相連，僅靠砂漿粘連，非常容易倒塌。

網民睇法▼



豆腐渣工程？



沒辦法，又是個百年一遇的大風



7.7公里的路程，斥資1.8億元，還能做到這種程度的質量，真是失望透頂！



此護欄不倒才是奇蹟，從設計就存在問題，整條護欄靠水泥沙漿粘連，能具有多強抗震防風能力？



這是一股反腐風。



沒根基直接放在橋上，而且是大面石板，風壓太大了！設計師你以為在室內用啊

