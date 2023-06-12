陝西男工地慘遭叉車壓斃　家屬稱遺體被搶失蹤多日　官方介入調查

陝西安康市男子李某，本月初在工地意外身亡。事隔多日，其妻劉女士今（12日）終於見到丈夫的遺體，並透露施工方未經家屬同意就將遺體運走，「我們甚至都不知道遺體放在哪，直到9日才得知遺體存放在醫院的太平間」。

對於家屬說法，西安市公安局蓮湖分局相關負責人表示，不存在「搶遺體」的情況，此事屬於生產事故，目前由應急管理部門處理。

涉事項目工地建設方稱，政府已介入事件，最終將根據官方的調查報告和事故分析劃分責任。



《紅星新聞》報道，死者大舅劉某稱，6月4日晚上，他和李某接到一份往工地送磚塊的工作。到達工地後，李某先把叉車開走，期間傳出「咚」一聲，劉某下車查看情況，發現叉車翻倒，李某被壓在車下。

然而，救護員抵達現場時，李某已沒有呼吸。劉某提供的西安急救中心院前病情告知書上顯示，患者經查初步印象為「心跳呼吸停止」，通知時間為22時47分。當晚，死者家屬趕到事發現場，警方也在工地協調處理事件。

家屬提供的西安急救中心院前病情告知書上顯示，患者經查初步印象為「心跳呼吸停止」。（紅星新聞）

6月5日凌晨4時許，一輛黑色小型客貨車駛入工地內欲將李某的遺體運走。當時，李某妻子和父親情緒難以控制，分別由民警攙扶。開車時，他們試圖靠近，但最終被攔住。

家屬稱，他們一直不知道李某的遺體存放在何處，施工方多次表示不知道。直到6月9日，負責處理此事的紅廟坡派出所警官才通知家屬，遺體存放在西安交通大學醫學院。

6月11日，家屬曾前往西安交通大學醫學院，但被工作人員告知，該處存放的遺體都是公安委託，要辨認的需要聯繫事發地派出所民警。

6月12日上午，劉女士在紅廟坡派出所民警的陪同下，終於再次見到丈夫的遺體；警方表示死亡證明將在辦理好後交給家屬。劉女士稱，家屬仍會留在西安，「事情沒有解決之前不能回老家，只希望對方把我們家後續的生活安排好就行」。

涉事工地建設方西安天寶國際工程有限公司負責人楊經理稱，公司已派人與家屬對接，施工方正在溝通當中，「我們是建設方，是甲方，而且也叮囑過施工單位要好好協商」。

公司另一負責人唐經理稱，目前政府已經介入事件，後續一切以政府通告為準，「即使是賠償，也需要政府的調查報告和事故分析，最後進行責任劃分」。

對於家屬指施工方「搶遺體」的說法，西安市公安局蓮湖分局相關負責人澄清，並不存在相關情況，事發當日去現場的都是正式的工作人員，此事既不是刑事案件，也不是治安案件，屬於生產事故，目前已由應急管理部門介入調查。