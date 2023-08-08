受害者有罪論？廣東中學心理課稱性騷擾受害者是因舉止風騷惹議

廣東肇慶一間中學近日展開女生心理健康教育課，然而課件內容稱，不少性騷擾受害者都是因為她們「花枝招展、舉止風騷」而導致，結果引發爭議，網民狠批這是倡導受害者有罪論。



網傳影片顯示，在懷集縣第一中學2022年春學期女生心理健康教育課上，課件內容稱：「性騷擾主要是性慾激發的。不少受害者都是因為她們花枝招展、舉止風騷而導致的。因此，作為女生應懂得保護自己，不要穿過於透明、裸露的服裝，言行舉止切忌輕浮。」

懷集縣第一中學2022年春學期女生心理健康教育課的內容。（影片截圖）

事件引發爭議，網民紛紛批評這是在倡導受害者有罪論，更有人表示已向當地教育局舉報。

網民點睇：

銀行錢太多，所以被搶活該?

什麼阿貓阿狗都能來編教材了

是女德班進校園了吧！

怎麼定義舉止風騷啊，這是該對未成年說的話？

跟塔利班一樣？女生都用黑袍子裹的嚴嚴實實的？呵呵

怎麼不說：性騷擾，是因為施害者心理變態

真是救命，女學生穿校服長褲長袖規規矩矩走路上都還有變態跟蹤到家呢，這怎麼說



周一（7日），懷集縣第一中學工作人員表示，已關注此事，看圖片好像就是本校，具體還要向相關部門求證。他又指，不清楚事件為什麼會被曝光熱議，強調學校本意是為了提醒女生保護好自己，而非針對受害者，但承認可能措辭不當引起誤會，並透露教育局亦已得知此事，學校目前正在向教育局作說明材料。