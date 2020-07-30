山東「女德班」學員自批「一副賤相」：沒學傳統文化就得胃癌了

內地近年興起「女德班」，組織者透過教導學員「男尊女卑」、「女子守貞」等與現代社會男女平等觀念相悖的封建思想斂財。學員則橫跨各個年齡層，從已婚婦女到未成年少女都有，甚至男性也可參與其中，以學習如何「教育」身邊女性。 近日，內媒曝光指，山東曲阜近期舉辦的一個夏令營活動中，多名參加夏令營的未成年男女觀看一名少女的演講影片，片中的女學員批鬥自己「天天帶著一副賤相」、「傷風敗德」、「不要臉」、「更給祖宗蒙羞」，還稱「如果沒有學習傳統文化，我現在指定已經得胃癌了。」 而此次夏令營組織方、遼寧撫順市傳統文化研究會的會長康金勝「當過黑幫大哥，後來受傳統文化感召，改邪歸正成為企業家」，他曾表示，要「通過羞恥恢復善良心，善良心恢復了就是好人了」。

未成年女學員批鬥自己「一副賤相」、傷風敗德。（影片截圖）

7月29日，山東曲阜的「2020陽光青少年國學夏令營」活動中驚現「女德班」，引發網民怒轟。據悉，該次夏令營由撫順市傳統文化研究會舉辦，7月25日開營，為期半個月，收費為未成年學員5250元（人民幣．下同），家長1500元。

在教學現場，多名未成年男女被要求觀看一名往屆女德班學員的演講片段。片中的少女稱，自己曾「抽煙、喝酒、打架、處對象、夜不歸宿、打罵父母、自私、任性、經常出入夜場，天天帶著一副賤相，真的是傷風敗德」。

「如果沒學習傳統文化就得胃癌了」

女孩還表示：「我不要臉，還給我的父母丟臉，更讓我的祖宗蒙羞。因為邪淫導致我整天萎靡不振、無精打采，特別昏沉。因為腎精大量地流失導致脊髓液的下流，導致我的腦子非常不好使。而且我的胃非常不好，我的胃經常疼，疼得我一身虛汗，有時候甚至吃不了飯、喝不了水。幸虧我學習傳統文化了，如果沒有學習傳統文化，我現在指定已經得胃癌了。」

學員們觀看女生批鬥自己的影片。（影片截圖）

稱戴美瞳的女孩「不正經」

女孩又說，戴美瞳的女孩不正經，雖然「會時尚、會好看、會漂亮」，但對眼睛的傷害卻非常大，「可以對眼睛造成一系列的疾病」。她又表示，當時的她只有自殘才能減輕心理上的疼痛。影片中隨即出現了多張鮮血淋漓的割腕照片。

根據活動主辦方的介紹，其辦營目標為「把聖賢經典文化根植於青少年的思維觀念及成長教育當中，解決現在青少年存在的嚴重問題」、「樹立正確人生三觀，養成受用一生的好習慣，打開生命格局，提升品德修養，讓壞孩子變成好孩子，讓好孩子變得更優秀」。

不過，網民們紛紛表示，這樣的課程是「毀三觀」：

「這個打着『國學』帽子的糟粕是怎麼通過審批的？如果不拍出來曝光，就這樣荼毒了？」 「就是有那種愚昧的家長才養活了這種邪教班！」 「這個也可以算是邪教組織了，都甚麼年代了還講這種東西？」 「好好的女孩子放假不出去旅遊來這種夏令營？」

活動主辦方遼寧撫順市傳統文化研究會的會長康金勝。（紅星新聞）

7月29日下午，曲阜官方就此事發布通報稱，涉事活動存在低俗、違反科學、歪曲事實等問題，對營員身心健康產生不良影響；所使用教材為自行編寫，無出版社和書號，涉嫌使用非法出版物；防疫措施落實不到位。現已責令停辦並退還費用，對涉嫌其他違法違規行為，警方和相關部門正深入調查。

主辦方已多次開辦「女德班」

此外，是次活動的主辦方撫順市傳統文化研究會及其會長康金勝，已多次因開辦「女德班」被曝光，其課程多次被查、要求停辦，但隨後還是多次重啟。

內媒2017年12月曾報道，康金勝及其撫順市傳統文化研究會創辦的撫順市傳統文化教育學校遭到當地教育局責令停辦，遣散學員。當時教學內容包括「女子點外賣不刷碗就是不守婦道」、「女人就要少說話，多幹活，閉好自己的嘴」、「女子就不應該往上走，就應該在最底層」。該校老師還宣稱「男人比女人高一等」等。

康金勝則曾自述，當過黑幫大哥，後來受傳統文化感召，改邪歸正成為企業家，再後來「生意也不怎麼做了，辦學校全心全意弘揚傳統文化」。他稱自己的教學是「用羞恥恢復善良心，善良心恢復了就是好人了，就是善人了，教育方法就達成了」。康金勝還稱，自己「用這樣的理論和方法幫助了家庭孩子，男女老少，讓他們得到改變」。

（綜合報道）