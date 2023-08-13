3歲男童鼻血久流不止一度休克　祖母輕信偏方竟用此物止血？

雲南一名3歲男童因鼻血久流不止被送院救治，入院時更一度休克。在治療中，醫生發現男童雙側鼻腔嚴重糜爛，鼻腔內有不明異物，一問才知祖母輕信所謂「偏方」，用紙團包着頭髮塞入孫子的鼻腔內止血。



7月31日，男童因鼻腔流血不止，被送到雲南文山州人民醫院，到院時已經休克。通過輸血治療，男童暫時脫離生命危險，但在住院期間，其鼻腔一直出現流血的情況。

該院耳鼻咽喉科主治醫生李強介紹，經過手術探查，發現男童的雙側鼻腔嚴重糜爛，鼻腔深處一直滲血，出血面積較大，並在左側鼻腔深處發現類似紙團的異物，「鼻腔周圍糜爛得嚴重還發黑，有點不確定異物是什麼」。

經詢問，李強得知原來是男童的祖母用「偏方」為孫子止鼻血，「孩子奶奶說在她們老家那邊有這樣的偏方，就是孩子流鼻血的時候用紙包着頭髮塞進去，可以達到止血的效果」。醫生通過手術取出男童鼻腔深處的異物，並通過電凝止血。經治療，男童已康復並準備出院。

祖母稱，孫子的父母都在外地打工，「是我們輕信了所謂的偏方，差點害了孩子，很自責，很感謝醫生救了我家的娃娃」。

雲南省文山州人民醫院耳鼻咽喉科主治醫生李強。（微信公眾號＠雲南省文山州人民醫院）

李強介紹，小孩子流鼻血很常見，大多是因為鼻腔黏膜糜爛，或天氣乾燥，或自己摳鼻、弄傷，但出血量不大，一般都會慢慢止血。最常見的止鼻血方法為指壓法，患者可用手指捏緊雙側鼻翼或將出血側鼻翼壓向鼻中隔約10至15分鐘，也可用手指橫行按壓上唇部位，同時冷敷前額和後頸部。