江蘇鹽城突發EF2級龍捲風　已致2死15傷　多處房屋被吹倒

受強對流天氣影響，今日（13日）下午4時左右，江蘇鹽城出現龍捲風自然災害，等級為EF2級（中等強度）。災害目前已造成2人死亡，15人受傷。



綜合內媒報道，今日下午，江蘇鹽城中南部地區出現強對流天氣，部分地區伴有短時強降水和8-11級雷暴大風。大豐區南部鄉鎮16時左右出現龍捲風天氣，經中國氣象局和江蘇省氣象局專家鑑定，該龍捲等級為EF2級（中等強度）。惡劣天氣導致大豐區萬盈鎮、南陽鎮等地不少房屋受損，有村民受傷。

公開資料顯示，EF2級龍捲風的風速為191-260公里/小時，這種龍捲風的風力能夠將沉重的物品吹出將近數百米遠，能夠掀翻汽車，將大樹連根拔起，破壞程度較大。

現場畫面顯示，大豐區萬盈鎮、南陽鎮、草堰鎮等鄉鎮的部分農作物倒伏受損嚴重，村民家房前屋后一片狼藉，隨處可見被刮倒的三輪車、樹木、電線杆，有村民家房屋的窗戶和瓦片也被大風掀掉，還有村民的頭部受傷流血。

大豐區氣象台下午4時30分升級發布雷暴大風橙色預警信號，預計未來6小時內萬盈鎮、草堰鎮將出現雷電，並伴有10-11級雷暴大風、短時強降水和局地小冰雹等強對流天氣。

據相關部門發布最新消息，災害已造成2人死亡，15人受傷。傷者均已送醫救治，無生命危險。據初步核查，有283戶農房受損，32條蔬菜大棚受損，受災情況正在進一步核查中。受災群眾均已妥善轉移安置，災後恢復重建工作正在有序開展。