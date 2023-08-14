山西景區遊客聚集高喊｢退票｣：烈日下暴曬3小時等車　孩子被曬暈

8月13日，山西寧武縣蘆芽山風景區，多名遊客聚集在一起高喊「退票」，引發關注。

部分在現場的遊客表示，他們當天站在烈日下整整3個小時，等待景區車輛接他們上山，孩子們都曬暈無法站起來。且現場秩序混亂，有人隨意插隊也無工作人員管理。雖然最終山上，但剩下的時間也不夠遊玩了。

今日（14日），蘆芽山景區工作人員表示，13日當天客流量比較多，遊客排隊時間確實比較長，已為想退票的遊客退了票。忻州市文旅局稱，正在對此事起因進行調查。



發布影片的網民張女士介紹，13日早上8時左右開始排隊等待搭乘景區旅遊巴上山，直至11點半左右才坐上車。等待期間，由於遊客眾多聚集在一起，加上天氣炎熱，有小孩被曬中暑，因此才會出現影片中眾人高喊「退票」一幕。

「正常情況下應該是檢完票以後就可以接著登車上山，但當天不知道景區出了什麼問題導致大批遊客滯留在等車點。」張女士表示，由於上山的時間被耽誤，導致上山後僅遊覽了一會便返程下山，許多景點都沒時間遊覽。

綜合內媒報道，景區今日表示，已為沒有上山參觀的遊客退票。工作人員解釋，上山的路有十幾公里，遊客一般都需要乘坐擺渡車，但13日去玩的遊客比較多，客流量是有史以來最多的一次，且有車輛被堵在堵上無法前行，因此遊客排隊等候時間較長，加之當天天氣炎熱，很多遊客就不想排隊了。

至於遊客在太陽下暴曬等車一事，工作人員表示，由於平時僅須等待30分鐘即可上車，因此等車的地方沒有提供遮陽設施。

山西蘆芽山風景區是國家4A級旅遊景區，國家級自然保護區，內有300萬年前的國家地質公園萬年冰洞，有中國華北地區罕見的水平聯洞型棧道，是世界罕見的生態基因庫。