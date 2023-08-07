大媽翻護欄踩丹霞地貌拍照狂擺Pose　景區：一個腳印60年難復原

近日，一名大媽在陝西榆林市靖邊縣波浪谷翻過護欄，腳踏丹霞地貌違規拍照。8月6日，多個平台轉發此影片，網民紛紛對損壞自然地質的行為進行憤慨抨擊。景區工作人員介紹，丹霞地貌不允許踩踏，是不可修復的。

靖邊縣文旅局在此後發說明，表示將按國家規定嚴懲行為人，並及時向社會公布。



影片內容顯示，大媽站在粉色岩石的凹陷處，兩手扶著山壁，不停調整姿勢，同行人在下方為其指導動作並拍照。拍攝的網民表示，當時周圍沒有工作人員，「就發到網上曝光下」。

8月6日，波浪谷工作人員回應稱，丹霞地貌不允許踩踏，這是不可修復的。通常會有工作人員巡邏、看管，發現該行為會進行勸阻，不行就會報警處理。

對於大媽的行為，網民紛紛表示譴責，「這樣拍照哪裡好看了？」「身手這麼矯健，素質卻如此不堪。」「上黑名單，永不進景區。」「判刑吧，罰款已經不起作用了」

靖邊文旅局官方於8月7日發布《關於網傳「踩著丹霞地貌拍照」的情況說明》表示，已派文化市場綜合執法大隊協同相關部門對相關行為人進行追查，待事實查證後，將會按照國家相關法規嚴格懲戒並及時向社會公布。

陝西丹霞地貌波浪谷景區：

公開資料顯示，波浪谷景區位於陝西省榆林市靖邊縣境內，因擁有眾多的波浪形丹霞地貌景觀而得名，景區內地質資源豐富多樣，波紋、線谷、巷谷、絕壁等眾多珍貴的地質遺跡在這裏形成了全球罕見的獨特景觀，有極高的學術價值和旅遊價值。

丹霞地貌頻遭破壞 一個腳印60年難恢複

根據相關報道，多年來丹霞景區被破壞事件屢見不鮮。上月23日，央視曾報道甘肅張掖七彩丹霞景區，發生了遊客翻越圍欄拍照、踩踏丹霞地貌事件。景區派出所對違反規定遊客處以200元罰款，該遊客亦公開致歉。

2020年8月，陝西榆林靖邊龍洲丹霞地貌核心景區外被人為破壞，一對情侶將名字刻在岩石上；2020年7月，內地一名男網紅帶領一名外國女孩，走進了「禁止入內」的龍洲丹霞景區，隨意行走攀爬丹霞地貌。

甘肅張掖七彩丹霞：

據專家研究考證，丹霞地貌彩色丘陵地層的形成和誕生是以百萬年為地貌單元，是不可再生、不可複制的地質遺跡。彩色丘陵區域地質是結構砂岩和粉砂岩，在遭受人為破壞後會加速風化和流水侵蝕，且自然恢復週期長、修復難度大。

丹霞地貌景區的工作人介紹，許多遊客將其誤以為是普通山體，但它其實是類似古化石一樣的存在，如果被踩一腳，地表層分布的屑岩會被輕易地破壞，一個遊客的腳印地表需要60年甚至更久才會恢復原貌。