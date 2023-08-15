絕交3年　北京單親母起訴不孝兒還370萬購房款　法院判決引熱議

北京單身母親為兒子購買婚房後，三年間未收到兒子一通電話，認為其子多年未盡孝，因此將兒子告上法院，要求返還購房款。

據北京青年報報道，8月14日，北京東城法院近日結合在案證據，認定購房款性質為借貸，兒子應當予以返還。



法院介紹，楊女士是一名單身母親，此前名下有一套位於北京東城區的房子，楊陽是其獨生兒子，2017年留學回國參加工作。考慮到兒子已到適婚年齡，楊女士決定將自己名下的唯一住房賣掉，換置一套大房子，希望將來和兒子一起生活。

2018年9月，兒子楊陽用楊女士賣房所得的370萬元人民幣，購買了通州區一套較大的房子，且房產證上僅寫有兒子楊陽一個人的名字。

2019年6月，兒子婚後，楊女士與他們一起住在新居內；但婆媳矛盾導致楊陽與楊女士的關係也不斷惡化。導致楊陽夫妻從新居內搬離，且未來的3年內都再無來往，兒子楊陽甚至沒給母親打過一通電話，任何事情皆由親戚轉達，表示希望母親從房子裡搬出。

期間，楊陽通過外祖母給母親楊女士傳話，表示「把通州的房子賣了，讓我媽拿著她原來賣房的錢再換一個房，我再攢錢買一個房。」甚至考慮將母親訴至法院解決問題。

看到兒子訊息，楊女士感到心寒，她擔心兒子訴至法院後自己會落得無家可歸，便提前向東城區法院起訴，要求兒子返還房款370萬，以備養老之用。

北京東城區法院（網絡資源圖）

是否系贈與雙方各執一詞

庭審中，楊女士認為自己從未表明370萬元是贈與給楊陽的，應認定為藉款，同時提交了轉賬記錄、銀行流水、微信聊天記錄等證據；並表示與兒子關係不和睦，面臨隨時被掃地出門的風險。

但兒子楊陽則認為，這370萬元是母親贈與自己的，雙方無借條、借款合同等書面文件或任何口頭約定，且母親也未再要過這筆錢。尤其，母親為兒子購買婚房是風俗習慣，是母親對孩子開始新生活的資助與贈與。

法院：兒子未盡贍養義務 判決返還370萬元購房款

東城法院審理認為，兒子無證據證明楊女士表達過案涉款項系贈與。且楊陽對外祖母說的話也表明，他同意將涉案的370萬元返還母親楊女士，因此贈與事實難以成立。

且法官表示，雖然在中國父母為子女購房情形較為普遍，但並非法律義務。不過，成年子女卻有贍養父母的法定義務。如果父母傾其所有為子女購房，子女卻未盡到贍養義務，法院仍將出資行為推定為贈與性質的話，顯然對父母而言顯失公平，有違法律公平正義之理念。

本案中，兒子三年多未與目前聯繫，未盡到贍養義務；母親楊女士還可能面臨積蓄全無且被掃地出門的風險，因此，從利益平衡的角度，涉案款項不屬於贈與。東城法院判決楊陽返還楊女士借款本金370萬元。

內地父母為子女購房確屬「風俗習慣」，因此案件亦引發網民正反激辯，有網民將矛盾重點放在婆媳關係上，認為媳婦應該融入家庭而非與楊女士爭吵；也有網民認為，母親不能倚老賣老。

網民睇法▼



別忘了她是單親媽媽，還是單身。一手把孩子拉扯大，肯定注入了很多希冀。如果沒猜錯，還會有一些控制慾和佔有欲。這樣的母親肯定和兒媳婦處不來的。



3年沒有一個電話！370萬都還少了，應該賣房款都給母親。因為房子漲價了



兒子媳婦搬出去租房住了，老太太獨占了房子。說實話，這老人還是挺強勢的，畢竟還有小孫女呢。



婆媳有矛盾正常，這個兒子不調和也罷，還將母親棄之一旁，著實說不過去



母親把房子要回去，兒媳婦咋辦。還給他們生了一個孩子。女人在婚姻中真是弱者

