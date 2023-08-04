10歲女童到北京探親被水沖走失蹤　女童母：爸爸抱著她卻被浪沖散

7月31日，一名10歲苗姓女童在門頭溝區潭柘寺鎮南辛房村被水沖走失蹤，女童當時身穿粉紅短袖黑褲子，頭紮長辮，身高一米二左右，被衝向北京市房山區曉幼營方向。目前苗姓夫妻倆暫時在救助站安置，當地洪水也退去了不少，但時隔已4日，女兒至今下落不明。



女童的媽媽常女士透露，他們是河南人，因女童的父親在北京這邊做了點小買賣，趁暑假一家三口難得團聚。事發當天，洪水沖垮了房子，她只記得他們一家三口都被捲到水裡。「當時她爸爸抱著她，然後一個浪過來，就把他們倆沖散了。」常女士表示，他們夫妻被救援車救起後，女兒卻被洪水捲走不見失蹤。

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女童的父親、苗先生回憶，7月31日事發當日水勢迅猛，短時間便沖塌了房子，妻子掉入水中，為救妻子，苗先生也抱著女兒跳入水中，「沒想到一浪接著一浪就把我和孩子打散了」。

一家三口難得北京團聚 女童爸：非常後悔

對於孩子失蹤，苗爸爸非常後悔，「因為我一直在北京做調料生意，妻女在河南，過去三年聚少離多，趁著暑假女兒剛來不過十幾天，「誰知道一來就遇到這事了」。」

苗爸爸說，出事後他和妻子一直在河邊找孩子，「生還的可能性不大了，我們找找去去心病，沒準找到了呢。目前常女士夫妻倆暫時在救助站安置，常女士哽咽表示，如有線索請聯絡「（+886）13126652826」。

門頭溝區應急管理局辦公室工作人員表示，因為暴雨村鎮的基建被損壞，難以和前方救援隊通暢聯絡，失蹤人員的情況暫時不掌握。日前，10歲女童來京探親被水沖走引發內地輿論高度關注。