疑點重重！女子深夜受邀與3名男鎮幹部戲水卻溺亡 　家屬要求真相

湖南雙峰縣一名32歲女子8月6日受3名鎮幹部的邀請在溪口水庫戲水卻溺亡，事件持續引發關注。警方調查發現，3名在場的幹部，不但沒有對其進行施救，還將女子的手機及摩托車鑰匙丟進河裡後，逃離事發現場，直到附近一家飯店老闆發現異樣，才報警求救，但已錯過了最佳救援時間。



陳女士的父母強調，「女兒並不會游泳，怎麼會去赴約?」，希望警方能釐清事件的真相。此外，陳女士家屬也透露，陳女士的去世讓丈夫曹先生備受打擊，他多次在朋友圈悼念亡妻。而陳女士的女兒表面上看起來很堅強，但背地裡也會一個人偷偷地哭。



陳女士親屬表示，他們從警方處得知，8月6日晚間，當地鎮幹部劉某勇主動約陳女士前往溪口水庫游泳，同去的還有鎮污水站站長王某文和鎮移民站站長易某武。陳女士當天騎了摩托車出門。

8月7日凌晨，陳女士在離家約十公里遠的溪口水庫游泳時溺水身亡，事發地距離水庫大壩一百多米。陳女士的遺體被打撈上岸後，被送往殯儀館。直到凌晨2點多，遠在江蘇打工的陳女士丈夫曹先生接到警方電話，被告知其32歲的妻子陳女士溺水身亡，遺體已被送到殯儀館，讓他回去認屍。

當時邀約陳女士去游泳的鎮幹部劉某勇坦承，當時陳女士溺水後，他慌了，把陳女士的摩托車鑰匙和手機都扔進了水裡。隨後，三人未採取救援措施，也未報警，便逃離了現場。最終報警的是附近一家飯店的老闆，但已錯過了最佳救援時間。

8月10日晚，雙峰縣官方發文稱，6日19時許，雙峰縣杏子鋪鎮一女子在水庫游泳溺亡。事發後，縣委縣政府高度重視，迅速成立了由政法、公安、紀檢監察、鄉鎮等組成的調查組，依法依規開展調查。目前，調查工作正在進行中。

案件疑點重重：已婚鎮幹部為何不避嫌約已婚女性水庫游泳

陳女士親屬透露，陳女士曾經在北京打工，後來去長沙做美甲師。之後，女兒升入初中，陳女士便回到老家陪讀。當地村民指出，陳女士性格活潑、愛運動，平時喜歡在村裡晨跑，晚上六七點的時候，她會和婆婆、女兒一起散步。有村民表示，在事發當天，陳女士還曾在村裡散步。

據了解，陳女士夫妻長期在外打工賺錢，一年多前，二人用手上的積蓄及借款，在老家建起了寬敞的新房。2022年春節前夕，新房落成，二人專門製作了一張邀請函，歡迎親朋好友和街坊四鄰來吃喬遷喜宴。

事件引發外界關注的原因在於，邀約陳女士游泳的鎮幹部劉某勇已婚，為何會不避嫌邀約陳女士？此外，陳女士溺水後三名幹部為什麼不施救、不報警？最後是為何將陳女士的摩托車鑰匙和手機扔進了水裡？

陳姓女子與三名村幹部深夜戲水後不幸溺亡。(上觀新聞)

內媒揭露，這三名鎮幹部中，有鎮幹部劉某勇，還有鎮污水站站長王某文和鎮移民站站長易某武。劉某勇稱與陳女士認識，是緣於2022年（去年）修高速期間陳某家的水井被污染一事，後來發現，劉某勇家的小孩與陳某女兒是同學。

劉某勇妻子則稱，事發當天，是陳女士主動約其老公去游泳，而不是劉某勇主動約的。針對陳女父母強調「女兒根本不回游泳」，杏子鋪鎮鎮長朱曉濤則稱，陳女士在事發前2天都在游泳，並不是不會游泳。

當地水庫常有人戲水 事發後貼起警告牌

公開資料顯示，溪口水庫又名水府廟水庫，是水府廟國家濕地公園的核心區域，位於湘江一級支流漣水河中游，是婁底、湘潭兩市的飲用水源，也是湘中地區規模最大、最完整的城郊生態型濕地。溪口水庫內建有一座大壩，是集防洪、灌溉、發電、供水等功能於一體的大型水利樞紐工程。

陳女士溺亡案發生後，當地政府曾在事發水域岸邊拉起警戒線，並放置寫有「危險水域 禁止游泳」的警告牌。

8月12日，當地潛水愛好者周林（化名）透露，案發地位於溪口水庫內大壩的上游，與自己平時潛水的地方相距不遠。時值假期，總能見到遊客到水庫玩水或體驗水上遊樂項目。周林表示，目前案發地已恢復如常，仍有不少遊客前往遊玩。