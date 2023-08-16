用「小米」命名自家店被指侵權　湖南米姓商家不服：讓他們告去吧

近日，湖南兩名姓米的商人因以自家姓氏註冊企業名稱，而收到小米科技有限責任公司的侵權通知函，指其企業名稱中帶有小米字樣的行為，已侵犯到小米公司的註冊商標專用權，且構成對小米公司的不正當競爭，要求他們在收到通知函後的10日內停止在企業名稱中使用小米字號，否則將依法通過行政投訴或訴訟途徑處理。兩名商家對此表示不解，律師亦認為，兩商家是否侵權存疑。



2011年，懷化市鶴城區市民米女士利用自家門面開了一招牌為「泡沫洗車」的汽車美容店。2015年，當地政府出台優惠政策鼓勵市民創業，米女士於是去工商部門註冊營業執照，並用自己的姓氏作為企業名稱，取名為「小米汽車美容用品店」。店名叫了七八年，一直相安無事，可在8月14日，她突然收到小米公司從北京寄來的侵權通知函。

米女士利用自家門面開了一招牌為「泡沫洗車」的汽車美容店。（封面新聞）

通知函稱，小米公司具有較高的知名度，被相關公眾廣泛知曉。「小米」註冊商標曾多次被認定為馳名商標並予以保護，小米公司享有「小米」註冊商標的合法權益。米女士方未經小米公司授權，在企業名稱中使用「小米」字號，容易使相關公眾誤認為米女士方與小米公司存在投資關係或關聯關係，明顯攀附小米公司商譽、誤導消費者。根據相關法律條例，米女士方的行為已侵犯小米公司的註冊商標專用權，且構成對小米公司的不正當競爭。

對此，米女士感到莫名其妙，指自己用姓氏進行工商註冊只是為了店名好聽好記，且掛在店裏的招牌一直都是「泡沫洗車」，跟小米公司的電子產品業務並不衝突。其丈夫亦表示，他們到工商局註冊的時候，沒有收到任何侵權相關的提醒，且其洗車店跟小米公司的銷售範圍完全沒有任何關聯，「談何侵權？」

40多歲、同在鶴城區、經營一家汽車維修店近20年的米先生，是另一位同樣收到小米公司的侵權通知函的商家，為了小孩入學需要，他2016年到工商部門辦理營業執照，用自己的姓氏註冊了企業「小米汽車維修廠」。對於小米公司的通知函，他態度強硬，稱自己本來就叫小米，都叫了幾十年了，「讓他們告去吧，不管怎麼告我都叫小米」。

對於事件，四川鼎尺律師事務所胡磊律師介紹稱，小米公司的商標註冊於2010年，收到通告函的汽車維修廠和汽車美容店的實體經營企業註冊分別是2016年和2015年。從時間節點來看，兩個商家有侵權小米公司的嫌疑。不過，通訊行業和汽修行業、汽車美容行業的差距較大，「小米汽修廠」和「小米汽車美容店」的經營範圍、影響也十分有限。若小米公司要依據《商標法》、《反不正當競爭法》起訴對方商標侵權、實施了混淆行為，除了承擔相應的舉證責任外，還需要法院查明前述兩企業已經讓消費者誤認為它們就是「小米手機」開辦的門店，即給「小米手機」的經營造成了影響。”

重慶雷力律師事務所高級合夥人劉小燦律師亦認為，是否對小米公司造成侵權，具體要看小米公司在註冊商標時，註冊了哪些經營範圍和領域。而目前看來，小米公司進行工商登記的經營範圍和「小米汽車維修廠」、「小米汽車美容店」對照，看不出來有重疊的地方，存在侵權之處還有待小米公司進一步舉證。