無錫海底撈推洗頭服務　未來有望全國推廣　網民：比美甲更吸引人

內地連鎖火鍋店海底撈，一直以周到的服務著稱，顧客不僅可於排隊時體驗美甲、擦鞋、按摩椅等服務，江蘇無錫一間分店近日更推出洗頭服務，不少網民都希望可以推廣到自己的城市。



網傳圖片顯示，該海底撈分店不僅提供美甲服務，還佈置了按摩洗頭椅、鏡子桌子、吹風機，枱面上擺放了護髮精油等，更有洗頭師在一旁接待。

網民透露，這間分店位於無錫茂業天地，是全國首間支持洗頭的海底撈。洗頭區的指示牌顯示，該服務為會員專享，「200撈幣兌換一次」。

事件曝光後引發網民討論，相關門店回應指，「前兩天剛開始推出洗頭服務，這幾天工作日體驗的人還不是很多，可能周末人會多。也需要和美甲服務一樣取號排隊，洗頭大概20分鐘一個人。」

洗頭服務未來或會在全國海底撈門店推廣。(微博)

事實上，新冠疫情之前，個別海底撈門店亦會提供洗頭服務，只是受疫情影響而停止，現在又重新推出。上述門店續指，「現在先是試點，未來可能會一點點向全國推廣。」

網民點睇：

「海底撈要不別幹餐飲了，改行做服務吧。」

「海底撈的宗旨就是卷死同行。」

「一家海底撈，盤活整個服務行業。」

「海底撈太懂拿捏了，我身邊的女性朋友真的會為了洗頭去吃頓火鍋。」

「感覺海底撈最終目標成為大眾浴池，要不然創始人感覺取名叫海底撈。」

