內地「特種兵式旅遊」爆紅　窮遊年輕人最愛到海底撈借宿一宵？

受旅費所限，不少年輕人都喜愛窮遊，但在內地社交平台上，近日卻屢屢傳出不少客人會在「海底撈」留宿一晚。



4月3日，有女網民分享自己在深圳未有趕上車，在未消費的情況下卻獲准在海底撈包間留宿一晚。事件引起討論，有人質疑該行為是過度消費海底撈的服務；也有人提出，海底撈在需要幫助時伸出援手是一種善意，不應該被消耗。

事實上，選擇夜宿海底撈的大多為年輕人。《北京青年報》報道，在海底撈夜宿的「旅客」的旅行計劃都非常緊湊，例如在短短兩天的行程中，去十幾個景點遊玩。他們選擇深夜在海底撈休息，主因是海底撈距離旅遊景點較近。

不少年輕人深夜仍在海底撈店外排隊。（北京青年報）

據介紹，短時間「密集打卡」景點的旅行，最近在內地年輕一族中頗為流行，被稱為「特種兵式旅遊」。簡單而言，他們主打「時間緊、任務重」，「高效率」成為他們旅遊的關鍵詞，「今早到，明晚走，盡可能多打卡」。

受疫情影響，過去3年，不少年輕人每逢連假或長假期，只能留在家中或學校，因此近期要「報復式旅遊」實在不難理解。

在河北讀大四的大學生小高稱，因臨近畢業，遂與好友決定通過短暫旅游來放鬆散心。深受網上火爆的「200塊錢遊北京」的影響，兩人便跟隨網上的攻略到各景點打卡，深夜再到海底撈留宿，「在網上看到那些『旅遊特種兵』挺有意思的，咱們也想趁著沒畢業體驗一把」。

「特種兵」在海底撈用餐後，有人會坐在一起聊天，有人直接趴在桌上小憩，有人則直接問服務員是否能在長沙發上休息睡覺。

然而，夜宿海底撈並非想像中那麼完美。由於餐廳尚在經營，有顧客在附近用餐，餐廳內又有音樂，雖然已調暗燈光，但仍有不少人無法入睡。有「旅遊特種兵」表示，雖然身心疲勞，但環境讓他們難以入睡，而夜間的海底撈洗手間，也經常會排起長隊。

對於夜宿服務，海底撈客服表示，沒有接到可以提供住宿的通知，若需要幫助，可以先好登記再向負責人反饋。客服又稱，在特殊情況下會根據客戶需求提供幫助，但並非制度化或常態化的服務，而是出於人性化和善意。