中國程式設計師拒寫賭博遊戲程式　在越南遭囚禁虐待拔掉14顆牙齒

《九派新聞》報道，中國程式設計師因在中國做生意不順，到越南尋求合作夥伴，卻因未編寫出賭博遊戲程序，在越南遭到數月的囚禁、虐待，被4名越南男子用鉗子拔掉14顆牙齒，身體損傷程度高達88%。據了解被告王某辯解稱，一名名叫A Tieu的中國男子以1.5億越南盾（45905元）的工資僱傭他綁架、囚禁和折磨受害人。



8月17日，越南河內市人民法院對其中3人作出判決，三人被判決12年到24年不等。剩餘1人仍在潛逃中，警方已對其發出通緝。其中一名被告家屬向受害人賠償了3000萬越南盾（約為人民幣9174元，港幣9868元）。



據越南媒體《Vietnam Posts》和《Vietnamnet 》報道，本案46歲的受害人房立敬（Fang Lijing）是一名程式設計師，由於在中國做生意遇到困難，於2020年1月14日來到越南尋找合作夥伴。

2020年年中，房立敬與黃某相識。經過協商，黃某聘請房立敬為他製作線上網絡遊戲，作為回報，房立敬將獲得遊戲20%的利潤。然而，直到2022年初，房立敬仍沒有編寫出一款可以運行成功的賭博遊戲。於是，黃某找到王某和范某，打算通過囚禁、毆打等方式逼迫房立敬。

在被囚禁期間，房立敬每天都會遭到毒打。3人用電鑽嚇唬他，甚至還用鉗子生生拔掉了他的14顆牙。除了實施酷刑、毆打外，3人還不允許房立敬吃肉、魚等營養食品。在折磨過程中，為了不讓附近鄰居聽到房立敬的尖叫聲，3人利用擴音器大聲播放音樂。

被害人拒寫賭博程式 慘遭折磨 身體損傷程度高達88%

2022年6月24日，黃某又以700萬越南盾僱用了李某，幫他打掃房子，買菜煮飯，以及嚴刑逼供房立敬。儘管遭受了3名被告的非人折磨，房立敬仍然不同意編寫該程序。

2022年7月14日，接到當地存在非法拘禁的報案資訊後，越南警方突擊將房立敬救出並送往醫院急救，警方認定，他的身體損傷程度高達88%。之後，范某和李某相繼被逮捕，王某也主動投案自首。黃某目前仍在潛逃，已被通緝。

在法庭上，3名被告承認了自己的罪行。其中王某辯解稱，一名名叫A Tieu的中國男子以1.5億越南盾（45905元）的工資僱傭他綁架、囚禁和折磨受害人，因為他是受僱的，所以他應該這樣做。

電影《孤注一擲》講述東南亞電信詐騙園區，內地票房突破21億人仔。（《孤注一擲》）

除刑事責任外，被告李某的家人已賠償了3000萬越南盾給受害者。此外，雖然房立敬沒有提出任何要求，但由於犯罪的程度以及對健康造成的傷害太大，河內法院審判庭給了受害者必要時提起訴訟要求賠償的權利。

8月17日，河內市人民法院以故意傷害罪和非法拘禁罪分別判處被告人王某（Vương Văn Kiệm）有期徒刑24年、范某（Phạm Văn Huấn）有期徒刑22年、李某（Lý Văn Hoàng）有期徒刑12年。黃某（Hoàng Thanh Sơn）則將在被逮捕歸案後再進行處置。

判決稱，三名被告人的行為是野蠻的，喪失了人性，對受害人身心健康造成嚴重傷害，引起了社會的公憤，需要嚴厲的懲治。

對於房某的遭遇，許多網民對其「拒寫程式」的行為讚揚，並抨擊「電信詐騙、網絡賭博」風氣蔓延到越南；但亦有網民認為房某並非拒寫而是寫不出來，也是電信詐騙共犯的一員，不該用「正能量」標題包裝。

網民點睇：

真是服了，他明顯就是不會寫啊，不會寫就不會寫，拔人家牙齒是怎麼回事！

重點是：有個中國人出錢僱傭越南人綁架的該程式設計師呀，大家都沒看到？？？

自己人害自己人！

越南也危險，東南亞誰還敢去？

