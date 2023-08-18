KK園區｜中科院博士被迫每日做18小時　女友：以為去新加坡當翻譯

據內媒《九派新聞》報道，中國科學院博士張繼效2022年8月16日被騙至緬甸邊境KK園區從事電話、網絡詐騙，受困1年仍未獲救，張繼效稱每日被強迫工作18小時，同時被嚴密監控，近期更因為發現偷偷與家人聯繫，遭園區要求12萬元人民幣「業績賠償」，其後疑遭變賣到另一園區，下落未明。



張繼效的女友楊女士表示，張先生在一年前因投資虛擬貨幣失利，有幾萬元的債務問題。楊女士表示，張繼效家庭條件一般，媽媽癱瘓，爸爸在照顧她。楊女士表示，之前一直以為張繼效經介紹去新加坡從事翻譯工作，沒想到被騙至緬甸。



疑投資虛擬貨幣失利稱被騙至緬甸

報道指出，張繼效畢業於中科院地球環境研究所，從事博士後研究。楊女士表示，張男因各種原因看中網上的高薪工作，「他之前炒幣有虧損，家庭條件一般，媽媽癱瘓了，就在網上看到這個（職稱）薪資很高」，張繼效以為去新加坡從事翻譯工作，但最終被騙至緬甸。

有自稱是張繼效友人的網民稱，張繼效去年（2022年）5、6月份開始找東南亞工作，因為疫情導致航班取消，直到去年8月份成行。因為他學歷高、會英文，對方説是要他過去負責翻譯，薪資待遇比較高。

報道稱，張繼效進園區後，因為對方「承諾得比較好」，簽了一年工作合同，接下來就失聯了，只能透過一個中間人用微信和張的家人聯繫。張繼效也曾向女友發訊息稱自己的手機不能用，又指每天的工作就是「跟別人聊天」，每日被強迫工作18小時，同時被嚴密監控。

因沒有做出業績被罰12萬 目前下落不明

《九派新聞》報道，張繼效因被發現偷偷跟家人聯繫，被園區關進小黑屋一個月，園區更要求他打給家人「搞錢」，理由是沒有做出業績，要賠償園區損失。楊女士則稱，張繼效家人試圖轉帳，但卻賬戶被凍結，張繼效因此被打、關禁閉。

有消息稱，張繼效可能被賣給其它園區，張繼效的哥哥也已經向中國警方報警，但警方立案之後「就沒有消息了」，戶籍所在派出所工作人員表示已將此事上報給中國駐緬甸大使館。家屬稱警方近期僅回應稱，「需要和大使館協商等」。

網民熱議：中科院工資不敵做詐騙？

據張先生的師妹透露，張先生是在中科院獲得了博士學歷，2018年12月畢業。後來去了中國科學技術大學做博士後研究員，「他人很好，也很聰明，就是不太愛說話，對人沒有任何防備」。8月17日，張先生之前任職的中科院廬山植物園工作人員表示，張先生為人老實，博士研究方向為古植物。

事件在內地引發熱議，許多網民批評是否中國科研人員的工資太低，「可見科研工作者工資確實還有提升空間，幾萬塊的債務都還不起」，亦有網民稱「學歷高不代表智商高啊，但確實該給科研人員更高的薪資。」

紀錄電信詐騙 電影《孤注一擲》票房突破21億

值得關注地是，日前首部反詐電影《孤注一擲》在內地上映，該電影不僅是根據真實案例改編的現實主義題材，也是過去幾年社會關注度極高的反映境外網絡詐騙全產業鏈電影。片中詳細紀錄，人蛇集團如何誘騙豬仔後進行轉賣交易。誘騙方式包括觀光、求職打工等，上映九天在內地票房突破21億元。

據此前報道，3月23日，中國駐緬大使在會見緬甸副總理時指出，近來發生的多起中方人員越境來緬事件，都有緬甸境內部網路絡詐騙等非法活動背景。緬方表示，高度重視中方多次表明的立場，已加大力度開展打擊。

6月7日，國際刑警組織公佈了一份關於人口販賣的研究報告，並向包括緬甸在內的195個成員國發出橙色通報，提醒各國警惕由電信詐騙引起的人口販賣。