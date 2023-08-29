公安揭緬北真實情況：95%電詐犯自願偷渡，年輕人禁不住金錢誘惑

緬甸的電信詐騙猖獗，8月23日至26日期間，已有24名涉嫌電信詐騙的疑犯被中國警方押解回國。

據內媒引述某城市公安幹警消息，僅在其所在的城市，就有逾1600人偷渡去緬甸，而當中95%的人都是自願前往從事電信詐騙。



據內媒引述某城市公安幹警消息，僅在其所在的城市，就有逾1600人偷渡去緬甸，而當中95%的人都是自願前往從事電信詐騙。（Getty Images）

公安幹警老張（化名）2021年開始從事反電詐和勸返營救工作，兩年多時間內，全國已有7000至8000人經老張勸返從緬甸回到國內。老張說，自己接觸的前往緬甸「淘金」的年輕人主要是80後和90後，幾乎都是男性，大部分來自父母離異的單親家庭，從小跟着爺爺嫲嫲長大。家庭教育缺失，是這些孩子走上歧途的一個重要原因。

老張指，當中一些人在國內負債或是曾經犯案，「他們學歷不高，大部分人只讀完初中，畢業後騎着電單車在街上轉，天天打架鬥毆，也不找工作。有一些拿家中的拆遷補償款賭博，錢敗光了，混不下去。他們沒什麼技能，又看不上三五千一個月的工作，就想鋌而走險，去緬北詐騙掙快錢。」

老張說，詐騙通過犯隱藏在網絡平台上發布招工信息，月薪兩三萬元人民幣，「有些人不明情況就跑到雲南去，去到邊境，上了車，到緬甸就回不來了。」有的手段則更加隱蔽，「柬埔寨或泰國的網紅，展現穿金戴銀的生活，吸引人過去。還有親戚騙親戚，朋友騙朋友。」

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老張續指，即便已了解去緬北從事電詐的風險，許多年輕人仍禁不住金錢的誘惑。自己曾在雲南邊境對一名擬偷渡出國的人進行勸誡，並為對方購買了回家的機票，但對方最終仍然想辦法偷渡出去。「疫情後國內經濟下行，就業壓力大，還有年輕人在被勸返回國後再次回到緬甸，不斷走進循環。」

老張表示，事實上少數人在緬北騙到了錢，就「賴」在那不願回國。自己曾找到過一名緬北詐騙犯的父母，其父母曾用其寄回的100萬元人民幣買了一輛平治（Mercedes Benz）私家車，態度就極為曖昧。老張就認為自己亦無能為力，並稱「十年，二十年，他早晚有一天要回來的。」