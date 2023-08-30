華為破美國封鎖時隔3年出5G新機　採用國產麒麟芯片引網民沸騰

撰文：鄭寧
出版：更新：

美國商務部長雷蒙多訪華之際，華為29日無預警發布Mate 60 Pro智能手機，這是華為蟄伏3年再出新機，引發網民沸騰。
據眾多「花粉」實測發現，該款智能機支持5G網絡，這或許意味著華為已突破美國對5G芯片的封鎖。不過，華為並未證實，表示需等9月發布會。
目前，華為尚未公布Mate 60 Pro系列手機發布會具體日期，網傳將在9月12日舉行，而有傳言稱Iphone 15也將在同一天公布。

華為新機Mate 60 Pro已在官網發布。

29日中午，華為最新旗艦機型Mate 60 Pro在華為官方電商網站上線，售價6999元（人民幣，下同）。華為並未在其信息頁面公布新機參數詳情，不過，官網顯示這是全球首款支持衛星通話的手機，無地面網路信號也可以撥打、接聽衛星電話。

內地數碼博主「小白測評」對該款手機進行實測，顯示Mate 60 Pro搭載麒麟9000s。手機並未顯示4G或5G標識，但測速顯示最高網速可達856.09Mpbs，遠超4G上限的300Mbps。有博主認為，雖然華為並未承認Mate 60 Pro是5G手機，但完全符合5G速率標準。

據悉，此前華為Mate40系列使用麒麟9000系列芯片，並帶來了業界首款5G應用。麒麟9000 5G SoC芯片擁有業界最領先的5nm製程工藝和架構設計。此次麒麟芯片回歸，讓網民猜測華為已實現了5G芯片自主研發。

對此，華為客服回應稱，「目前還不便公布是5G還是4G，具體詳情要等9月份的發布會」。

網民拆機實測看到華為採用海思麒麟9000s芯片

目前，Mate 60 Pro已在官網售罄，不過有消息人士透露，華為Mate60系列已進行了充足的備貨，數量達百萬台，遠超前期產品。另外，今日有博主透露，除了華為Mate60 外，華為還將帶來一款搭載新處理器的旗艦平板電腦。

遭美國芯片封鎖，蟄伏3年再出新機，而且選定在美國商務部長雷蒙多訪華之時，網民認為華為是「王者歸來，打臉美國」，面對美國的打壓不斷尋找機會、挖掘潛能。

網民睇法▼

輕舟已過萬重山！王者歸來。

能擠掉iPhone 15一部分銷量

滿分一百，我打兩百。我就樂意為情懷買單。

分蘋果份額就行，打擊老美就行，管那麼多幹嘛

不僅僅是華為，我更期待中國科技全面碾壓西方的那一天，這願望一定能實現。

李強晤美國商務部長雷蒙多　稱願同美方加強經貿領域對話合作李強晤美國商務部長稱良好經貿關係有利全球　雷蒙多提3合作領域雷蒙多訪華｜文化和旅遊部長胡和平與美國商務部長雷蒙多會晤王文濤與美國商務部長雷蒙多舉行會談美國商務部長訪華　外媒關注怎「一手提升美中關係一手限禁貿易」
Huawei（華為）
封殺華為
任正非