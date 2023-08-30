華為破美國封鎖時隔3年出5G新機　採用國產麒麟芯片引網民沸騰

美國商務部長雷蒙多訪華之際，華為29日無預警發布Mate 60 Pro智能手機，這是華為蟄伏3年再出新機，引發網民沸騰。

據眾多「花粉」實測發現，該款智能機支持5G網絡，這或許意味著華為已突破美國對5G芯片的封鎖。不過，華為並未證實，表示需等9月發布會。

目前，華為尚未公布Mate 60 Pro系列手機發布會具體日期，網傳將在9月12日舉行，而有傳言稱Iphone 15也將在同一天公布。



華為新機Mate 60 Pro已在官網發布。

29日中午，華為最新旗艦機型Mate 60 Pro在華為官方電商網站上線，售價6999元（人民幣，下同）。華為並未在其信息頁面公布新機參數詳情，不過，官網顯示這是全球首款支持衛星通話的手機，無地面網路信號也可以撥打、接聽衛星電話。

內地數碼博主「小白測評」對該款手機進行實測，顯示Mate 60 Pro搭載麒麟9000s。手機並未顯示4G或5G標識，但測速顯示最高網速可達856.09Mpbs，遠超4G上限的300Mbps。有博主認為，雖然華為並未承認Mate 60 Pro是5G手機，但完全符合5G速率標準。

據悉，此前華為Mate40系列使用麒麟9000系列芯片，並帶來了業界首款5G應用。麒麟9000 5G SoC芯片擁有業界最領先的5nm製程工藝和架構設計。此次麒麟芯片回歸，讓網民猜測華為已實現了5G芯片自主研發。

對此，華為客服回應稱，「目前還不便公布是5G還是4G，具體詳情要等9月份的發布會」。

網民拆機實測看到華為採用海思麒麟9000s芯片

目前，Mate 60 Pro已在官網售罄，不過有消息人士透露，華為Mate60系列已進行了充足的備貨，數量達百萬台，遠超前期產品。另外，今日有博主透露，除了華為Mate60 外，華為還將帶來一款搭載新處理器的旗艦平板電腦。

遭美國芯片封鎖，蟄伏3年再出新機，而且選定在美國商務部長雷蒙多訪華之時，網民認為華為是「王者歸來，打臉美國」，面對美國的打壓不斷尋找機會、挖掘潛能。

網民睇法▼



輕舟已過萬重山！王者歸來。



能擠掉iPhone 15一部分銷量



滿分一百，我打兩百。我就樂意為情懷買單。



分蘋果份額就行，打擊老美就行，管那麼多幹嘛



不僅僅是華為，我更期待中國科技全面碾壓西方的那一天，這願望一定能實現。

