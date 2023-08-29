李強晤美國商務部長雷蒙多　稱願同美方加強經貿領域對話合作

中國國務院總理李強8月29日在北京會見美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo），李強表示，互相尊重、和平共處、合作共贏是中美相處正確之道，希望美方與中方一道努力，拿出更多務實有益行動，把中美關係維護好、發展好。



據中國官媒央視新聞29日指，李強談到中美經貿關係本質是互利共贏，中方願同美方加強經貿領域對話合作，推動兩國經貿關係健康發展，希望美方同中方相向而行。

報道引述雷蒙多稱，拜登政府支持中國發展經濟、改善民生，無意遏制中國發展，不尋求同中國脫鉤，願同中方保持溝通，維護美中正常經貿關係，推動兩國關係穩定發展。美方也願同中方加強在人工智能、氣候變化、打擊芬太尼等領域合作。

路透社較早前報道，李強在會上談到良好經貿關係不僅有利於兩國，也有利於全世界。

這是雷蒙多的第3天訪華行程，她在27日晚上抵達北京。

在8月29日較早前，雷蒙多在北京人民大會堂會晤中國國務院副總理何立峰，據路透社報道，雷蒙多談到美國把國家安全放在優先位置，但不尋求與中國脫鈎。

報道指，雷蒙多在開場白稱「雖然我們永不會在保護國家安全方面妥協，但我想明確表明的是，我們永不尋求與中國經濟脫鉤或阻礙中國經濟發展。」