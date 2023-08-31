內地暑假逾8200萬人次出入境　新簽發港澳台通行證及簽注增近三成

今個暑假是內地新冠「乙類乙管」後的首個暑假，國家移民管理局周四（31日）公布，中國公民出入境證件辦理需求不斷攀升，出入境流量同比大幅增加，超過8200萬人次在暑假期間出入境。



據介紹，7月1日至8月29日，全國公安機關出入境管理機構共簽發普通護照342萬本、往來港澳台通行證及簽注1858.5萬本次，環比分別上升7.1%、27.5%。全國邊檢機關共查驗出入境人員8241.3萬人次，日均139.7萬人次，環比增長19.88%。其中，內地居民4119萬人次，環比增長26.24%；港澳台居民3246.6萬人次，環比增長12.82%；外國公民506萬人次，環比增長22.31%。查驗出入境交通運輸工具411.9萬架（艘/列/輛）次，日均7萬架（艘/列/輛）次，環比增長6.85%。

國家移民管理局新聞發言人指出，為應對暑期「辦證熱」和「出境遊」高峰，當局部署指導各地公安機關出入境管理部門科學部署警力，增開辦證窗口，延長服務時間，最大限度滿足民眾暑期旅遊、留學等辦證需求。同時，對因重要商務活動、參加重要會議以及赴境外就醫等緊急事由需出境的，還為申請人提供加急辦證、集中辦證等服務。全國邊檢機關按照國家移民管理局統一部署，通過優化勤務組織、及時發布通關提示指引、開足邊檢查驗通道、加強出入境客流疏導等多項措施，全力保障暑期口岸通關順暢。深圳、珠海等地邊檢機關還加強與港澳特區出入境管理部門聯絡協調，共同應對瞬時客流高峰，確保了口岸通關安全有序。