「全國最年輕城市」龍港加碼生育養育補貼：三孩家庭共補貼4.6萬

內地近年生育率低迷，各地為催生不遺餘力。近日，被指是「全國最年輕的城市」的浙江溫州龍港市出台該省力度最大的生育補貼政策，三孩家庭可領生育養育補貼共計4.6萬元（人民幣．下同）。



龍港市近日印發《戶籍人口生育養育補貼發放辦法》，指符合相關條件的夫妻，生育一孩的給予一次性生育補貼1000元，生育二孩就2000元，三孩則3000元。同時，符合條件的夫妻，生育三孩的在一次性生育補貼基礎上再予以發放一次性額外生育補貼7000元。當地還將對符合條件的家庭發放養育補貼，生育二孩的在一次性生育補貼基礎上，從出生當月起，額外給予第二孩每月500元；生育三孩的在一次性生育補貼基礎上，從出生當月起，額外給予第三孩每月1000元養育補貼，直至孩子3周歲。按以上政策綜合計算，三孩家庭可領生育養育補貼共計4.6萬元。

龍港位於浙江南部，是「中國第一座農民城」，2019年撤鎮設市，成為全國第一個「鎮改市」和最年輕的城市。當地2020年底宣布全面放開城鎮落戶限制，以進一步吸引人才，去年全市實現GDP370.14億元，按可比價計算，同比增長6.2%；全市常住人口46.94萬人，戶籍總人口38.33萬人，人口自然增長率為2.2‰。而為進一步提高優生優育服務水平、發展普惠托育服務體系，當地近年制定減輕生育醫療費用負擔，戶籍第三孩在市公辦托兒所、幼兒園、高中就學學費全免等生育支持措施。