山西澤州縣二三孩中考可加10分　網民斥離譜：開始歧視一胎了？

內地生育率持續走低，為鼓勵民眾生育，不少地方都出台補貼、延長產假等政策。近期，山西晉城市澤州縣卻將孩子的中考成績作為「催生工具」，當地二、三孩家庭的子女中考成績可加10分，隨即引起爭議。



去年12月31日，山西晉城市澤州縣政府辦公室發布《關於印發澤州縣促進人口均衡發展九項措施的通知》（下稱《九項措施》），包括補助產檢和分娩、發放生育補貼、延長產假和育兒假等措施。

《九項措施》對二、三孩家庭提供就醫、教育等便利。在就醫方面，二、三孩家庭子女就醫可在縣內公立醫療機構享受綠色通道，免除門診掛號費，三孩子女可享受「先診療後付費」，醫療機構為其提供一站式結算服務。

在教育方面，在澤州縣落戶、就業（繳納社保滿一年）的二、三孩家庭子女，在該縣公辦托兒所就學，二孩學費減免50%，三孩學費全免；在該縣公辦幼兒園就學的二、三孩學費全免，免費享受義務教育學校放學後託管服務，中考報考縣內公辦高中時可加10分。

2022年12月31日，山西晉城市澤州縣政府辦公室發布《關於印發澤州縣促進人口均衡發展九項措施的通知》。（九派新聞）

今年1月，澤州縣政府辦公室發布對《九項措施》的政策解讀中提到，澤州縣的人口發展近年來形勢嚴峻，隨着城鎮化建設和大中城市人口虹吸效應，縣域人口減少過快。

根據2021年「七普」數據，澤州縣常住人口為414999人，與2010年「六普」的484174人相比，10年減少了69175人。其次，年輕人婚育觀念變化，生育養育教育成本偏高。

政策解讀中提到，《九項措施》是縣委、縣政府着眼於當前人口工作全局，瞄定長遠規劃作出的重大決策部署，中考加分的政策是為了紓解教育壓力，降低教育負擔。

《九派新聞》報道，關於中考加分的措施，澤州縣政府工作人員表示，細則未出，具體實行年份未定，「這個政策既然出了，應該就是一兩年之內就要實行的」。

澤州縣衛生局工作人員稱，《九項措施》涉及到澤州縣共16個鄉鎮，要求2023年1月30日（包括1月30日）出生的孩子才能享受相關政策。目前，澤州縣已有30多戶申報，均為澤州本地人。

2023年3月4日，澤州縣舉行《九項措施》首批受益家庭補助發放儀式，向來自全縣16個鎮的首批10戶家庭發放生育補貼和奶粉補助，共計11萬元。（微信公眾號＠晉城市計劃生育協會）

文件起草人、澤州縣計劃生育協會專職副會長田先生介紹，《九項措施》是在國家大背景下出台的關於澤州縣促進人口發展的措施，只要將戶口遷到澤州縣就可享受政策。

然而，中考加分的措施引起爭議。有人指出，教育公平是社會底線，官方不應用關係到孩子前途的中考分數來獎勵生育。

《紅星新聞》報道，全國政協委員、中國人口與發展研究中心主任賀丹表示，獎勵生育不能只給二孩、三孩的家庭，一孩才是生育萎縮的主因。鼓勵生育要維護好一孩的「基本盤」，「好不容易生育了孩子，又因為只是一孩在中考時被『踩一腳』，誰還願意生？」。

網民睇法：

那第一個出生的孩子做錯了什麼



這不變成獨生歧視了嗎？一個不生就好了



現在想方設法騙你生



以前不是歧視多孩家庭嗎



真搞笑，我們那時候是獨生子女可以加分



這種政策都能批下來，那不生懲罰也不遠了



一個縣的政府有這種權力來規定中考的加分政策嚒？



第一個孩子會抑鬱吧，出生就是墊底的，長不了幾歲就得大的讓小的，再長大點免不了幫忙做家務照顧弟妹，再大點考學沒優勢搞不好早早出來打工支撐家庭，他媽的有把人當人嗎

