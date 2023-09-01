上百人團夥騙薪！女子「惡意入職」16家公司等辭退　3年上海買房

內地警方近日破獲「職業騙薪群體」，這些成員日常不上班，每天緊盯求職網站，第一時間收集招聘資訊，並透過偽造學歷和履歷，加上豐富面試經驗，成為名副其實的「面試之王」，錄取後直接擺爛，待試用期過後等公司辭退，便會要求公司支付全部薪水。警方透露，這類「職業騙薪群體」騙了高達5000多萬元人民幣的薪水。



根據內媒《大皖新聞》報道，今年1月，一家網絡科技公司負責人向浦東警方報案，去年10月，公司為了推廣新產品，發布急聘業務員的資訊，即有8人同時前來應聘。這些人的履歷很光鮮，有在一些大型企業的經歷，有經手過的多個「大廠」項目，還有一長串的「優質客戶名單」。公司對此非常滿意，雇用這8人。

然而，這8人入職3個月後沒有任何業績，應聘時許諾接洽的優質項目也沒有一個有實質性進展，試用期過後，公司決定將他們辭退，8人似乎早有準備，要求支付全部薪水才肯離職，公司最終無奈妥協。

內地警方破獲多宗職業詐薪案，這些人喬裝得體，只待面試通過，便坐等辭退領乾薪，已有不少公司平白受害。（《校對女王》劇照）

不久之後，其中一人誤發一張圖片在尚未退出的公司群裡，讓這位負責人感覺不對勁，原來這是一張從其他公司離職的證明，但上面的時間竟然和這群人在這裡上班的時間重疊，「我馬上聯繫了對方公司，結果發現這8個人履職期間，竟還在另一家公司入職，同時賺取兩份薪水」。

受騙業者隨後向警方報案，今年3月，浦東警方在上海及外省市逮捕楊洪等53名犯罪嫌疑人，揭開了這個「騙薪江湖」。經過深入調查，浦東警方今年7月19日凌晨再次逮捕108名騙薪者，警方在杭州逮人時還發現一名女性「上班族」落網時還正在面試，已同時在16家公司入職的她從不上班，只在每次面試新公司的時候，順手拍下照片發在各個工作群組，假裝在「見客戶」。

警方發現，這些人大多口才非常好，多數具備一定的金融專業知識，對行業也比較熟悉，能夠輕易獲取面試官的信任，忙不過來的時候，就把機會賣給同行，從中抽成，短短3年，他們用騙來的錢已在上海買了別墅。今年8月，浦東警方又陸續抓獲11名騙薪者。據警方初步推算，內地類似的騙薪群體至少有7百到8百人。