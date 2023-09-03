颱風蘇拉｜打風前急北上　口岸商舖客流少6成　港人仍為消費主力

超強颱風「蘇拉」於9月1日、2日襲港，不過許多港人仍「風雨無阻」北上消費。

8月31日（星期四），不少港人趕在颱風來襲前經羅湖口岸北上。昨日（2日）晚間，有經香園圍 /蓮塘口岸回港的市民向《香港01》記者表示，下午改掛3號風球後就赴深圳食晚餐，再返港。看來颱風亦不能吹熄港人北上消費熱情。



8月31日 颱風「蘇拉」來襲前港人提前北上：

據深圳發布消息，9月1日下午4時起全市「停工、停業、停市」，所有商場超市關閉，19時起停運。不過，深圳口岸工作人員昨日表示，除深圳灣口岸外，颱風期間其餘各口岸均正常開放使用，僅口岸商戶於1日下午4時起閉店，昨日均已在上午正常營業。

作為深港東部主要口岸的香園圍/蓮塘口岸，昨日晚9時，返港人數較平時同一時段減少，不過，仍有不少港人在返港前排隊購買食物，或於食肆用餐。有商舖店員表示，今日正常10點多就開門營業了，客流少往日5、6成，「基本上還都是香港人比較多點」。

一對港人夫婦表示，昨日8號風球還未取消時，就開車經香園圍口岸過深圳，到羅湖的商場逛街吃飯；還有一位男性市名表示，口岸早上就正常開放，不過他仍等下午香港取消8號才過深圳，與朋友吃完晚餐又立即返回香港，「只要口岸正常開，打風都唔會太影響原本的計劃。」香園圍口岸巴士站，平日裏大排長龍的等車處，僅幾十人排隊，巴士沒有坐滿。

9月2日晚9時 蓮塘口岸商業城雖人流量不如平日同一時間，不過仍有許多港人光顧：