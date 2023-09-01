颱風蘇拉｜深圳海關：全力保障內地鮮活產品穩定供港

本港十號颶風信號生效。深圳海關表示，超強颱風「蘇拉」期間，將全力保障內地鮮活產品供港。



據《深圳特區報》報道，為保障供港鮮活產品通關順暢，深圳海關所屬文錦渡海關實時關注氣象變化，提前點對點和企業取得聯繫並及時指導企業通關，提醒企業加強颱風天氣防範，做好生產計劃安排及運輸保障。

文錦渡海關提供24小時預約服務，實施專線協調、專窗辦理、專人跟辦、特事特辦，對供港鮮活企業通關保障需求第一時間研究、第一時間解決。統籌安排監控指揮、通關服務、接單審單、監管查驗等崗位的關員在口岸現場待命，內外部始終保持充分聯繫保障車輛正常通關。

據了解，文錦渡口岸是內地供港鮮活產品的主要通道，本港八成以上的新鮮蔬菜、活豬等鮮活產品均經此運送。8月31日以來，文錦渡海關已監管5000多噸蔬菜、活畜禽等供港鮮活產品順利通關。

經歷過「山竹」颱風的文錦渡海關查驗五科科長姚惠安介紹，「供港蔬菜主要過關時間是晚上的7點至10點之間，們已做好充分的應急準備和人力儲備，現場設置查驗專用台位，對供港鮮活產品優先查驗、快速驗放，確保香港市民第二天一早吃上新鮮可口的蔬菜。」