女星蔣依依被曝偷漏稅補繳238萬　曾稱｢做戲先做人｣遭批：太諷刺

繼內地女星宋祖兒被實名舉報偷稅漏稅，引發全網熱議後，今日（3日）內地童星出身的女演員蔣依依再被網民爆出偷稅漏稅。



今日下午5時左右，小紅書帳號為「LHHHH」的網民發消息稱，自己於2023年2月實名向稅務局舉報演員蔣依依偷稅漏稅問題，並於（今年）7月收到稽查局檢查告知書，並附上案件處理詳情。

從該網民公布的截圖中可見，舉報信中提到，蔣依依的母親劉艷林於2016年10月31日在浙江省永康市成立永康蔣依依影視文化工作室，法人由劉艷林本人擔任。2016年到2021年期間，蔣依依的所有個人收入全部轉入該工作室，累計涉及金額大約為1613萬元人民幣（下同），這些金額在轉入工作室賬戶後又分批轉入其母親名下個人賬戶，工作室未依法代繳勞務報酬個人所得稅，蔣依依本人也未自行繳納。

國家稅務總局金華市稅務局於今年2月24日在網絡答複該網友舉報內容，表示所反映內容已按程序接收。

「LHHHH」還發布金華市稅務局於2023年7月31日回覆其的《國家稅務總局金華市稅務局稽查局稅收違法行為檢舉線索檢查情況書面告知書》，告知書確認蔣依依個人存在偷稅漏稅違法情況，責成蔣依依影視文化工作室自行申報後，該公司已申報2017、2018年補扣，並補繳蔣依依勞務報酬個人所得稅及滯納金共計人民幣2387925.49元，款項已收繳入庫。

截止目前，蔣依依及其工作室並未對事件進行回覆，且永康蔣依依影視文化工作室在天眼查APP顯示的經營狀態也依然為「存續」；其註冊資本為50萬人民幣，投資人、受益人均為其母親劉艷林。

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蔣依依2001年出生，1歲就出道演戲，被稱為「童星第一美女」。2018年憑《天坑鷹獵》表演獲盛讚，熱度與口碑急升。近年其他作品包括《旋風少女》、《帶著爸爸去留學》、《哪吒降妖記》、《贅婿》。而她此前透露已入黨成為黨員，並多次表示「學藝先學德」「做戲先做人」，此次被爆偷稅漏稅，引發網民批「太諷刺」。

網民睇法：



普通人一輩子能掙到1600w啊？



天天掙這麼多錢，既不讀書，又不愛國，還乾缺德事。



糊花都能隨隨便便幾千萬了，普通人打一輩子工都掙不到吧



娛樂圈這些人說話聽聽不就行了



這群人把演技都不用在正道上

